Şanlıurfa'da satışa hazır 6 ton küflenmiş hurmaya el konuldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da satışa hazır 6 ton küflenmiş hurmaya el konuldu

Zabıtadan gıda deposuna şok baskın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gıda satışı yapılan bir depoya baskın düzenleyen zabıta ekipleri, satışa hazır vaziyette bekletilen 6 ton küflenmiş hurmaya el koydu. Küflenmiş hurmaları suyla yıkayarak tekrar satışa sunan depo sahibine cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığına yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Denetimlerde fahiş fiyatın yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihlerini de tek tek kontrol eden ekipler, hurma satışı yapılan bir depoda denetim yaptı. Sağlıksız ve hijyen kurallarına uygun olmayan şartlarda depoda istiflenen hurma kutularını kontrol eden zabıta ekipleri ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiğini belirledi. Son kullanma tarihi geçen hurmaların küflenmiş olduğunu gören zabıta ekipleri kutulara el koydu. Halk sağlığını tehdit eden ve küflenmiş hurmalar zabıtalar tarafından toplanarak kamyonetlere yüklendi. Depoda bulunan küflenmiş hurmaların yıkanarak tekrar satışa hazır hale getirildiği tespit edildi. Küflenmiş hurmaları suyla yıkayarak tekrar satışa sunan depo sahibine cezai işlem uygulandı. Zabıta ekiplerinin el koyduğu 6 ton küflenmiş hurma ve son kullanma tarihi geçmiş kuruyemiş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin belirlediği alanda imha edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik kent genelinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.