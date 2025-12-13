Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen olayda; 50 yaşındaki Mehmet O., evinin önünde bir grup gencin tekme ve tokatlı saldırısına uğradı.
Aldığı darbelerin ardından kanlar içinde kalan adam yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet O., ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren gençleri yakalamak için çalışma başlattı.
