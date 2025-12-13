Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı - Son Dakika
Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı

13.12.2025 13:57
Şanlıurfa'da 50 yaşındaki bir kişi, sokak ortasında bir grup genç tarafından tekme tokat dövüldü. Korkunç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen olayda; 50 yaşındaki Mehmet O., evinin önünde bir grup gencin tekme ve tokatlı saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Aldığı darbelerin ardından kanlar içinde kalan adam yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet O., ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren gençleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

