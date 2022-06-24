İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye 'de bir dönem terör örgütü YPG/PKK bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu B.S'nin Antalya 'dan Viranşehir'e geleceğini tespit etti.

Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK üyesi olduğu ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

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