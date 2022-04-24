Şanlıurfa'da Zabıta Aracına Kapatılan Çocuğu Yurttaşlar Kurtardı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Zabıta Aracına Kapatılan Çocuğu Yurttaşlar Kurtardı

24.04.2022 19:22

Şanlıurfa’da zabıta, Balıklıgöl’de dilencilik yaptığı iddiasıyla yakaladığı bir çocuğu zabıta aracına kapattı. Çocuğun ağlayışını çevredeki yurttaşlar fark etti. Çocuk, yurttaşların tepkisi üzerine araçtan indirildi. Zabıta, kendisine tepki gösteren yurttaşlara, “Bu çocuk dilencilik yaparsa büyüdüğünde de dilencilik yapamaz. Ne yapabilir? Balicilik yapar, hırsızlık yapar” dedi. CHP Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Halil Alagöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan bir gün sonra böyle bir olayın yaşanmasını kınadı.

Şanlıurfa'da zabıta, Balıklıgöl'de dilencilik yaptığı iddiasıyla yakaladığı bir çocuğu zabıta aracına kapattı. Çocuğun ağlayışını çevredeki yurttaşlar fark etti. Çocuk, yurttaşların tepkisi üzerine araçtan indirildi. Zabıta, kendisine tepki gösteren yurttaşlara, "Bu çocuk dilencilik yaparsa büyüdüğünde de dilencilik yapamaz. Ne yapabilir? Balicilik yapar, hırsızlık yapar" dedi. CHP Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Halil Alagöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bir gün sonra böyle bir olayın yaşanmasını kınadı.

Şanlıurfa'da, Balıklıgöl'de dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanıp zabıta aracına kapatılan çocuğun ağladığını fark eden yurttaşlar, zabıtaya tepki gösterdi. Bir zabıta görevlisi ile yurttaşlar arasında çocuğun arabada uzun süre tutulması nedeniyle tartışma çıktı. Zabıta görevlisi, kendisine tepki gösterenlere, "Abi sen bu çocuğa bakma, bu çocuk her zaman böyle yapar" dedi.

Olay yerine gelen polis, çocuğu araçtan indirdi. Bir yurttaş, zabıta görevlisine, "Kendi çocuğun olsa böyle yapar mısın" diye sordu. Zabıta, "Kendi çocuğum olsa dilencilik yaptırmam" diye yanıt verdi. Yurttaş, zabıtaya tepkisini sürdürdü. Zabıta, çocuğa ilişkin sözlerini sürdürerek, "Bu çocuk dilencilik yaparsa büyüdüğünde de dilencilik yapamaz. Ne yapabilir? Balicilik yapar, hırsızlık yapar" diye konuştu.

"DAHA DÜN 23 NİSAN'DI"

CHP Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Halil Alagöz, zabıtanın çocuğa yaşattıklarına tepki göstererek şunları söyledi:

"Vatandaşların sesini duyması üzerine olaya müdahalesiyle çocuk araçtan çıkarılmış. Konulmuş olan araç, kapalı bir araç. Çocuğun konulduğu araçta nefes alması bile zor. Zabıtanın böyle bir şey yapması üzücü ve suçtur. Hiçbir kurum ve şahsın bir çocuğa bunu yapma hakkı asla yok. Üstelik dün 23 Nisan'dı. Yanı TBMM'nin açılış yıldönümüydü. Mustafa Kemal Atatürk tarafından o gün Çocuk Bayramı olarak bütün dünya çocuklarına armağan edilmişken bugün de böyle üzücü bir olayın yaşanması bizleri de ayrıca derinden üzdü. Bunu yapanları şiddetle kınıyoruz."

Şanlıurfa'da Zabıta Aracına Kapatılan Çocuğu Yurttaşlar Kurtardı
Şanlıurfa'da Zabıta Aracına Kapatılan Çocuğu Yurttaşlar Kurtardı
Şanlıurfa'da Zabıta Aracına Kapatılan Çocuğu Yurttaşlar Kurtardı
Şanlıurfa'da Zabıta Aracına Kapatılan Çocuğu Yurttaşlar Kurtardı

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Zabıta Aracına Kapatılan Çocuğu Yurttaşlar Kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Zabıta Aracına Kapatılan Çocuğu Yurttaşlar Kurtardı - Son Dakika
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