Şanlıurfa şehit polis ali öztürk için pedal çevirdiler

Şehit Polis Ali Öztürk için pedal çevirdiler

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Rize Çayeli Kriteryum yol yarışların da Yıldız B klasmanında Türkiye şampiyonu olan Siverek Bisiklet Takımı Şehit Polis Ali Öztürk'ü şehadetinir 4'üncü yılında 50 kilometre pedal çevirerek andı.

Sabah saatlerinde ilçe kaymakamlığı önünde düzenlenen programda Türk bayraklarını Kaymakam Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ve İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım'dan alan 15 kişiden oluşan bisiklet takımı ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Gürüz Köyü'nde bulunan şehit Polis Ali Öztürk'ün mezarına götürdü. Şehit polisi anmak ve farkındalık oluşturmak böyle bir etkinlik yaptıklanı anlatan bisiklet takımı antrenörü Rıdvan Emişçi, 'Şehit Polis Ali Öztürk ve tüm şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına bisiklet takımı olarak kurumların desteği ile pedal çevireceğiz. Teslim aldığımız bayrakları şehidimizin mezarına götürüp orada dua edeceğizö dedi.