Şanlıurfa’da Mutlu Yuva Derneği’nin yeni hizmet binası açıldı

20.04.2026 11:32
Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Mutlu Yuva Derneği’nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Çok sayıda protokol üyesi ve davetlinin katıldığı programda, derneğin çocuklara yönelik sosyal hizmetleri ön plana çıktı.

Şanlıurfa’da kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklara yönelik faaliyetleriyle bilinen Mutlu Yuva Derneği, yeni hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete açtı. İstanbul merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren ve birçok ilde çocuklara destek sağlayan derneğin Şanlıurfa’daki yeni binasının açılışı, yoğun katılımla gerçekleşti. Açılış programı, dernek yönetimi ve çok sayıda davetlinin katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN AÇILIŞ TÖRENİ

2017 yılında merhum AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan öncülüğünde kurulan derneğin yeni hizmet binasının açılışına siyaset, iş dünyası ve sivil toplumdan birçok isim katıldı. Program, Dernek Başkanı Mahmut Kırıkçı ile Fahri Başkan ve eski Milletvekili Mahmut Kaçar’ın ev sahipliğinde düzenlendi. Açılışta AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, STK temsilcisi ve davetli yer aldı. Programda yapılan konuşmalarda, derneğin yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

ÇOCUKLARA AİLE ORTAMINDA YAŞAM İMKÂNI

Mutlu Yuva Derneği’nin temel amacının, korunmaya muhtaç çocuklara aile ortamında yaşam imkânı sunmak olduğu belirtildi. Geleneksel yurt modelinin dışında uygulanan “aile tipi” sistemle, çocukların küçük gruplar halinde bakım personeli eşliğinde yaşamlarını sürdürdüğü ifade edildi. Derneğin, çocukların hem sosyal hem de psikolojik gelişimlerini destekleyen projeler yürüttüğü, Eğitim Gelişim Merkezleri aracılığıyla akademik ve kültürel katkılar sağladığı aktarıldı.

1000’DEN FAZLA ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNDU

Türkiye genelinde birçok ilde faaliyet gösteren derneğin, bugüne kadar 1000’den fazla çocuğun hayatına dokunduğu vurgulandı. İstanbul, Bursa, Ankara, Yozgat, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da toplam 124 çocuk evinde yaklaşık 700 çocuğa hizmet verildiği ifade edilirken, çalışmaların tamamen bağışlarla sürdürüldüğü belirtildi. Açılışın ardından yapılan dualarla birlikte kurdele kesildi ve katılımcılar yeni hizmet binasını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber: Ali Karademir

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı
Tedesco’nun kader maçı Kazanamazsa ’’güle güle’’ denilecek Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Muhteşem gol İrfan Can Kahveci kornerden attı Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı

12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
