Şanlıurfa’da Mutlu Yuva Derneği’nin yeni hizmet binası açıldı

Şanlıurfa’da kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklara yönelik faaliyetleriyle bilinen Mutlu Yuva Derneği, yeni hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete açtı. İstanbul merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren ve birçok ilde çocuklara destek sağlayan derneğin Şanlıurfa’daki yeni binasının açılışı, yoğun katılımla gerçekleşti. Açılış programı, dernek yönetimi ve çok sayıda davetlinin katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN AÇILIŞ TÖRENİ

2017 yılında merhum AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan öncülüğünde kurulan derneğin yeni hizmet binasının açılışına siyaset, iş dünyası ve sivil toplumdan birçok isim katıldı. Program, Dernek Başkanı Mahmut Kırıkçı ile Fahri Başkan ve eski Milletvekili Mahmut Kaçar’ın ev sahipliğinde düzenlendi. Açılışta AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, STK temsilcisi ve davetli yer aldı. Programda yapılan konuşmalarda, derneğin yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

ÇOCUKLARA AİLE ORTAMINDA YAŞAM İMKÂNI

Mutlu Yuva Derneği’nin temel amacının, korunmaya muhtaç çocuklara aile ortamında yaşam imkânı sunmak olduğu belirtildi. Geleneksel yurt modelinin dışında uygulanan “aile tipi” sistemle, çocukların küçük gruplar halinde bakım personeli eşliğinde yaşamlarını sürdürdüğü ifade edildi. Derneğin, çocukların hem sosyal hem de psikolojik gelişimlerini destekleyen projeler yürüttüğü, Eğitim Gelişim Merkezleri aracılığıyla akademik ve kültürel katkılar sağladığı aktarıldı.

1000’DEN FAZLA ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNDU

Türkiye genelinde birçok ilde faaliyet gösteren derneğin, bugüne kadar 1000’den fazla çocuğun hayatına dokunduğu vurgulandı. İstanbul, Bursa, Ankara, Yozgat, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da toplam 124 çocuk evinde yaklaşık 700 çocuğa hizmet verildiği ifade edilirken, çalışmaların tamamen bağışlarla sürdürüldüğü belirtildi. Açılışın ardından yapılan dualarla birlikte kurdele kesildi ve katılımcılar yeni hizmet binasını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber: Ali Karademir