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Şanlıurfalılar atıklarını getirdikleri marketten temizlik malzemesi alıp dönüyorlar - Son Dakika

Şanlıurfalılar atıklarını getirdikleri marketten temizlik malzemesi alıp dönüyorlar

05.06.2021 11:08

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hizmete sokulan markete atıklarını getirenler evlerine temizlik malzemeleri ile dönüyor.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hizmete sokulan markete atıklarını getirenler evlerine temizlik malzemeleri ile dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot ilçe seçilen Haliliye Belediyesine 10 milyon lira değerinde ekipman ve araç kazandırıldı.

Sağlanan imkanlarla ilçenin farklı noktalarına kurulan atık merkezlerinin yanında vatandaşların atıklarını getirip yerine hediye alabileceği bir market de kuruldu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AA muhabirine, projenin hayata geçirilmesiyle sıvı atıklar, kağıt-karton atıkları, cam ve metal atıkları toplamaya başladıklarını söyledi.

"Atığını getir hediyeni götür"

Proje kapsamında kurdukları "Sıfır Atık Marketi" ile "Atığını getir, hediyeni götür" kampanyası başlattıklarını aktaran Canpolat, şöyle konuştu:

"Marketimize atıklarını getiren vatandaşlarımız kazandıkları puanlara göre temizlik malzemelerinden oluşan hediyelerini alacaklar. Çevre bilincini aşılamak, temiz ve bilinçli toplum için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje kapsamında ilçenin farklı bölgelerine atık merkezleri kurduk, ayrıca evlere de sıfır atık kumbarası dağıtacağız. Muhtarlarımızla iletişim halindeyiz, ekiplerimiz ise sahada evlerde sıfır atıklarla ilgili bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor."

Vatandaşların projeye büyük bir ilgi gösterdiklerini vurgulayan Canpolat, "Vatandaşlar kampanya ile ilgili merak ettiklerini ekiplerimize soruyor. Sahada 7 aracımız çalışıyor, amacımız kampanyamızı 32 mahallemize yaymaktır. Bu konuda depolama, istifleme ve ayrıştırma istasyonlarımız hazır. Kampanya ile hem ilçemiz daha temiz olacak hem de çöpe atılacak atıklar değerlendirilmiş olacak." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Ali Altun ise projeyi çok beğendiğini belirterek, "Çöpe atacağımız atıkları bu markete getiriyoruz bu bizim için çok iyi oldu. Hem atıklar çöpe gitmiyor hem de yerine bize temizlik ürünleri veriyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Elif Çoban da projeye katkıda bulunmak için atıklarını markete getirdiğini, çöpe atacakları atıkların karşılığında temizlik ürünleri aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Şanlıurfalılar atıklarını getirdikleri marketten temizlik malzemesi alıp dönüyorlar
Şanlıurfalılar atıklarını getirdikleri marketten temizlik malzemesi alıp dönüyorlar
Şanlıurfalılar atıklarını getirdikleri marketten temizlik malzemesi alıp dönüyorlar
Şanlıurfalılar atıklarını getirdikleri marketten temizlik malzemesi alıp dönüyorlar
Şanlıurfalılar atıklarını getirdikleri marketten temizlik malzemesi alıp dönüyorlar

Emine Erdoğan, Şanlıurfa, Hisarcık, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfalılar atıklarını getirdikleri marketten temizlik malzemesi alıp dönüyorlar - Son Dakika


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