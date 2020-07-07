Sanofi'de üst düzey görev değişikliği - Son Dakika

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Sanofi'nin aşı alanında uzman iş birimi Sanofi Pasteur'ün Türkiye, İran ve Levant Genel Müdürü Dr. Emin Turan, Sanofi Indochina Çoklu Ülke Organizasyonu (MCO) Genel İlaçlar Genel Müdürü ve Vietnam Ülke Başkanı görevine getirildi.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, global kurumsal fonksiyonlar ve ülke/küme yönetimi de dahil, ilaç ve aşı sektörüyle ilgili pek çok konuda 27 yılı aşkın deneyime sahip Turan, 20 yılı aşkın süredir Sanofi bünyesinde çeşitli görevlerde bulunuyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve Marmara/Maine Üniversiteleri işletme yüksek lisans derecelerine sahip Turan, kariyerine Hoechst Pharma'da medikal danışman olarak başladı. Mayıs 1994'te Organon'da ürün müdürü olarak görev alan Turan, 1996-1999'da yine aynı firmanın ulusal satış direktörü olarak çalıştı. Ağustos 1999'da satış ve pazarlamadan sorumlu direktör olarak Sanofi Pasteur'e katılan Turan, ardından Sanofi Pasteur'ün ABD, Güney Kore, Tayland gibi çeşitli ülke ofislerinde ticari, satış ve pazarlama rollerinin yönetimlerinden sorumlu genel müdürlük görevlerini üstlendi. 2014 yılı başında Türkiye-İran Genel Müdürü olarak Türkiye'ye dönen Turan, Şubat 2017'den bu yana Türkiye, İsrail, İran, Rusya ve Kazakistan da dahil olmak üzere 14 ülkeyi kapsayan Türkiye Avrasya Bölge Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Dr. Emin Turan, 1 Temmuz itibarıyla atandığı Sanofi Indochina Çoklu Ülke Organizasyonu (MCO) Genel İlaçlar Genel Müdürü ve Vietnam Ülke Başkanı görevi kapsamında, organizasyonun stratejik yol haritasını belirleyerek Sanofi'nin bölgedeki faaliyetlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ayrıca, kültürel transformasyonu hızlandırmak için gerekli olan kritik becerileri geliştirecek adımlar atarak organizasyonun büyüme ve iş başarısını geliştirmekten sorumlu olacak.