Sapanca'da Cinayet: Yasin Emre Solmaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sapanca'da Cinayet: Yasin Emre Solmaz Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Sapanca\'da Cinayet: Yasin Emre Solmaz Hayatını Kaybetti
30.01.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sapanca\'da Cinayet: Yasin Emre Solmaz Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

23 yaşındaki Yasin Emre Solmaz bıçaklanarak öldürüldü. Babası adalet istedi, toplum korkuyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Yasin Emre Solmaz'ın babası Önder Solmaz, "Bizim yüreğimiz yandı, başka yüreklerin yanmasını istemiyoruz. Yasin Emre canımızdı, hayallerimizdi ve onun da hayalleri vardı; koparıldı" dedi.

Olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta 26 Ocak tarihinde meydana geldi. Yasin Emre Solmaz (23) ve K.Y.Y. (19) ile E.Y. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada K.Y.Y., Yasin Emre Solmaz'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı gence ilk müdahaleyi arkadaşı Emirhan Yılmaz gerçekleştirdi. Olay yerine gelen Hasan Solmaz, kendi aracıyla yaralı genci hastaneye götürdü. Karın bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başlatılan soruşturmada K.Y.Y. ile E.Y., A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y.Y. ve E.Y. tutuklanırken, A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Herkese selam verirdi, kimseye zararı yoktu"

Cinayete kurban giden Yasin Emre Solmaz'ın arkadaşı Berkcan Aydın, "Olay günü ben burada değildim. Benim kardeşim çok genç hayata veda etti. Böyle olmasını ne biz ne de ailesi isterdi. Emre'nin kimseye zararı yoktu. Herkese selam verirdi, arasını iyi tutmaya çalışırdı, kimseye zararı yoktu. Şüpheliler yakalandı. Biz de acımızı yaşamaktan bunları düşünemiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biz ve tanımadığımız insanlar bile bu tür olaylardan dolayı dışarı çıkmaya çekiniyor. Sokaktan geçen bir kadın bile en son ne zaman gece dışarı çıktığını bilmiyor. İnsanlar, hayatını yaşamaya korkuyor artık. Bunun artık önüne geçilmesi lazım" dedi.

"Ne yapılması gerekiyorsa devletimiz en iyi şekilde yapacaktır"

Olay anında hayatını kaybeden Solmaz'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşı Emirhan Yılmaz, "Olayda bir bağrışma olmuş ve bıçak çekilmiş. Emre koşarken ben de arkasından koştum, kanının durması için tampon yaptım" derken, Yasin Emre Solmaz'ın kuzeni Ümit Ataman, "Devletimizin adaletine güveniyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa devletimiz en iyi şekilde yapacaktır" diye konuştu.

"Hayalleri vardı koparıldı"

Yasin Emre Solmaz'ın babası Önder Solmaz, "Bizim yüreğimiz yandı, başka yüreklerin yanmasını istemiyoruz. Burada adaletimize güveniyoruz, inşallah bu son olur. Yasin Emre canımızdı, hayallerimizdi ve onun da hayalleri vardı; koparıldı. İnşallah, suçluların gereken en ağır şekilde cezalandırılıp ömürlerini tamamlamalarını istiyoruz. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Olmasaydı keşke" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Kurban, Emir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sapanca'da Cinayet: Yasin Emre Solmaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un göbeğinde yangın paniği Dumanların arasında mahsur kaldılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız
Fransa’da itfaiyecilerle polisler karşı karşıya geldi Arbede çıktı Fransa'da itfaiyecilerle polisler karşı karşıya geldi! Arbede çıktı
Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinin faturası ağır oldu Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinin faturası ağır oldu
Wilfred Singo’dan kendisine gelen eleştirilere cevap Wilfred Singo'dan kendisine gelen eleştirilere cevap

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:59
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı
Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 19:03:37. #7.11#
SON DAKİKA: Sapanca'da Cinayet: Yasin Emre Solmaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.