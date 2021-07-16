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Saraçhane parkında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti - Son Dakika

Saraçhane parkında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti

16 Temmuz 2021 Cuma 06:16

Saraçhane parkında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti 15 Temmuz Şehitleri Saraçhane'de Anıldı Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla düzenlediği anma programı Saraçhane Parkı'da gerçekleşti.

Saraçhane parkında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti

15 Temmuz Şehitleri Saraçhane'de Anıldı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla düzenlediği anma programı Saraçhane Parkı'da gerçekleşti.

Fatih Belediyesi, 15 Temmuz'un 5. Yıldönümü münasebetiyle darbe girişiminin yoğun yaşandığı Saraçhane Parkında program düzenledi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen anma programına İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı, Mustafa Demir, Abdullah Güler, Hasan Turan, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe Başkanı Mehmet Celep, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları, gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Laleli Camii İmam Hatibi Şaban Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle devam etti. Programın ardından Fatih Saraçhane Parkında da Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti tutuldu.

"15 Temmuz'un en örnek meydanlarından biri burasıdır"

Program kapsamında konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan "Fetullahçı Terör Örgütünün kalkıştığı darbenin yıldönümündeyiz. 15 Temmuz ihanetinin 5. Yılında Saraçhane'deyiz. Her yıl bugünü anlamına en uygun şekilde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü olarak idrak ediyoruz. Bugün burada oluşumuzu kuşkusuz ki bedenlerini silahlara, tanklara, bombalara siper eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle ölümsüz şehitlerimi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ne mutlu o karanlık geceyi kanlarıyla yıkayan nurlandıran şehitlerimize. Biz istiyoruz ki bu meydandaki direniş ruhu, şehadet ruhu unutulmasın. Bana göre 15 Temmuz'un en örnek meydanlarından biri burasıdır. Halkımızın her kesiminden vatandaşımızın burada şehadetiyle sonuçlanmış bir meydandır. Bugün buradaki faaliyetimiz 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak ve onlara minnet borcumuzu ifade etmektir" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz'a gölge düşürmek için her şeyi yapanlar aramızda dolaşıyor"

Programda konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bugün 15 Temmuz'da darbecilerin hesabını yapanlar maalesef hala bu topraklarda dolaşmaktadırlar. 15 Temmuz'a kontrollü bir darbeydi diyenler bu topraklarda yaşıyor. 15 Temmuz'a gölge düşürmek için her şeyi yapanlar aramızda dolaşıyor. 15 Temmuz direnişini halkın meydanlardaki çığlıklarını duymayanlar bugünlerde, biz kimsenin elinde görmedik güvenlik güçlerinin dışında, silah dağıtıldı diye 15 Temmuz'u gölgelemeye çalışıyor. Hatta 15 Temmuz direnişini görmeyip 20 Temmuz darbesi diye 15 Temmuz'dan sonra devletin içine yuvalanmış terör odaklarını temizleme harekatını esas darbe oydu diye söyleyenler aramızda dolaşıyor. İşte unutmamak 15 Temmuz'un dışarıdaki failleri kadar içerideki iş birlikçilerini de tanımak onların üzerinden gözümüzü hiçbir zaman geri çevirmemek demektir. Onların üzerinden gözümüzü çevirdiğimizde Allah muhafaza onların süslü sözlerine kandığımızda yine aynı yerden vurulur aynı tuzağa düşeriz" diye konuştu.

"FETÖ demiyorlar, Fetullahçı Terör Örgütü demiyorlar"

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ise, "Bugün sosyal medyada bazılarının açıklamaları var. Asla ihanet örgütünün adını anmıyorlar. FETÖ demiyorlar, Fetullahçı Terör Örgütü demiyorlar. Sadece askeriyenin içerisinde bir çetenin yaptığı bir kalkışmaymış gibi basite alarak geçiştirmeye çalışıyorlar. Değerli dostlar, biz 15 Temmuz sinsi ve alçak ihanetini unutursak unutmaya başlarsak yine başımıza gelmesi mukadderdir. Bu konuda hassas olacağız asla ciddiyetimizi ve bu ihanet örgütüne karşı mücadelemizi asla eksiltmeyeceğiz ve azaltmayacağız" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz nöbeti hepimiz için mübarek olsun"

Kıbrıs ve 15 Temmuz gazisi olduğunu söyleyen ve nöbete katılmak için gelen Selahattin Kuyu, "Ya Rabbi senin dinin için 15 Temmuz'da çıktık bugün de ya Rabbi 15 Temmuz nöbetindeyiz. 15 Temmuz nöbeti hepimiz için mübarek olsun. ya Rabbi Halisdemir kardeşimize rahmet eyle. Halisdemir kardeşimizin şehitliğini kabul eyle bizim çocuklarımızı da o aşkla hemdem eyle" ifadelerini kullandı.

Saraçhane parkında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti
Saraçhane parkında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti
Saraçhane parkında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti
Saraçhane parkında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Saraçhane parkında 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti - Son Dakika


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