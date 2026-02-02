Bursa'da "Sarallar" suç örgütü davasında 35 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
Bursa'da "Sarallar" suç örgütü davasında 35 sanığın yargılanması devam ediyor

Bursa'da "Sarallar" suç örgütü davasında 35 sanığın yargılanması devam ediyor
02.02.2026 13:31  Güncelleme: 14:51
Bursa'da "Sarallar" suç örgütü davasında 35 sanığın yargılanması devam ediyor
Haber Videosu

Bursa'daki Sarallar suç örgütünün yargılamasında 35 sanık daha dinlendi, duruşma ertelendi.

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün Bursa'daki faaliyetlerine yönelik haklarında dava açılan örgütün elebaşı, yönetici ve üyesi 5'i tutuklu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

TUTUKLU SANIKLARIN BAZILARI MAHKEMEYE SEGBİS ARACILIĞIYLA BAĞLANDI

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fahri G. ve Arda O. ile tutuksuz sanıklar Derya T, Yusuf Ali R, Fehmi A, Onur Y. ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan bazıları da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katılan müşteki Emin Adanur, sanıklardan Fehmi A, Ferhat A, Erkan O. ve Onur Y. ile olay tarihinden önce ticari ilişkisi olduğunu anlattı. Bu kişilerin tefecilik ve araç satışı yaptığını ileri süren Adanur, "Ben Fehmi A. ve Ferhat A.'dan, satmak amacıyla yaklaşık 300 milyon lira bedelli araç alım satım işi yapmıştım. Sonradan borcuma karşılık olarak onlara 8 daire devretmeyi kabul ettim. Dairelerden 2'sini devretmiştim, 6 daireye teminat olarak da bir dükkanı Ferhat A.'ya devretmiştim. Onlar daha sonra bu dükkanı başka birine devretmişler. Sonradan benden daireleri devretmemi istediler ancak ben dükkanı başka bir kişiye devretmeleri nedeniyle kabul etmedim. Bunun üzerine işyerime tanımadığım 4-5 kişi bu konuları konuşmak için geldiler." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bu kişilerin, sanıklarla arasındaki alışverişten kalan 4 milyon 750 bin lira bedelli senedi kendilerine ödemesini ve 6 adet daireyi devretmesini istediklerini dile getiren Adanur, "Bana yapacaklarını bildiklerine dair sözler söylediler, bunun dışında bana tehdit içerikli bir şey söylenmedi. Ben kimseye herhangi bir taşınmaz devri yapmadım, senedi ödemedim. Sonradan beni tanımadığım birileri aradı, Özlüce'deki kafeye çağırdı ancak gittiğimizde kimsenin olmadığını gördüm." ifadelerini kullandı.

Adanur, kendisini "Sarallar örgütü" adını kullanarak tehdit eden kimse olmadığını belirterek, "Ben yağma suçunun mağduru değilim. Sadece aramızdaki alacak verecek anlaşmazlığından dolayı Fehmi A, Ferhat A, Erkan O. ve Onur Y.'den şikayetçiyim." dedi. Heyet, müşteki Recep Koca ve bazı tanıkları da dinledi. Savunma yapan sanıklar, örgüt iddialarının doğru olmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Avukatların taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün 2023 yılının kasım ayından itibaren Bursa'daki faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra 35 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında bazı sanıklar hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandığı, bazı iletişim kayıtlarına göre "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün, Bursa'daki eylemlerinin yöneticisi Okay A.'nın idaresindeki örgüt üyelerince yürütüldüğü, Okay A.'nın Sarallar'ın elebaşları Hakkı S. ve Ümit S. ile iletişimde olduğu, sanıkların örgütün ismini özellikle müştekilere ve mağdurlara karşı korkutucu ve sindirici güç olarak kullandıkları, bu şekilde nüfuz oluşturmaya çalıştıkları belirtilmişti.

Cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı Ümit S. ve Hakkı S. ile örgüt yöneticileri Fırat E, Emrah D, Fahri G, Okay A.'nın, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıla, "var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan 15 yıla, "başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 10 yıla, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıla, "cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 3 yıla, "basit yaralama" suçundan 1 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 12 yıla kadar, ayrıca "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti. Örgüt üyesi olduğu öne sürülen diğer 29 sanığın ise benzer suçlardan değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Bursa'da 'Sarallar' suç örgütü davasında 35 sanığın yargılanması devam ediyor

24 saat son dakika haber yayını
Bursa'da "Sarallar" suç örgütü davasında 35 sanığın yargılanması devam ediyor
