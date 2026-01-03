Sarıkamış'ta JAK'tan Meşaleli Kayak Gösterisi ve Anma Yürüyüşü - Son Dakika
03.01.2026 23:19
Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı etkinliklerinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, eksi 23 derecede meşaleli kayak gösterisi düzenledi. Binlerce kişi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Meydanı'ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne kadar yürüyerek şehitleri andı. Etkinlikte mevlid-i şerif okunurken, Diyanet İşleri Başkanlığı Korosu da ilahiler seslendirdi. Katılımcılar, o dönemin zorluklarını hatırlayarak duygu dolu anlar yaşadı.

JAK'TAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında hava sıcaklığının eksi 23 dereceye düştüğü Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. Ellerindeki meşalelerle zirveden inen JAK timleri, kayak pistinde demirden yapılan 'Sarıkamış 111. Yıl' yazısını ateşledi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi ise meşalelerle Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri de katıldı.

Sarıkamış Harekatının 111'inci anma etkinliklerine Almanya'dan 3 aylık bebeği ve eşi Merve Elif ile birlikte gelen Alihan Sayın, "Tarih olarak baktığımız zaman tabii o döneme ait aksilikler, imkansızlıklarla Mehmetçikler bu vatanı kurtarmak için her türlü elinden geleni yapıp, hiç düşünmeden bu soğukta eksi 20 - 30'larda düşmana karşı savaşmışlar. Biz de bugün burada onları anmak için buradayız. Yani duygularımız yoğun. Şimdi bile dışarıda bir saat geçirdiğimiz zaman hemen üşüyoruz, sığınacak bir yer arıyoruz, odamıza ya da arabamıza biniyoruz. O dönemin şartlarında şehitlerimizin yerinde olsak herhalde imkansız yani, bu hissi yaşamak. Çok çok zor bir durum" dedi.

Sarıkamış Şehitlerinin 111'inci anma etkinlikleri nedeniyle şehitler için Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde mevlid-i şerif okundu. Koro Şefliğini Dr. Ali Osman Alaca'nın yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu da ilahiler seslendirildi. İl Müftüsü Yavuz Yıldız'ın yaptığı dualarının ardından program sona erdi.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

15 Temmuz Demokrasi Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Taha Kotan'ın seslendirdiği kahramanlık türküleri ile duygu dolu anlar yaşandı. İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından gerçekleştirilen performansının ardından hava sıcaklığının eksi 23 dereceye düştüğü ilçede Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile yürüyüşe başladı. Bakan Göktaş'ın da katıldığı 3 kilometrelik bir yürüyüşün ardından etkinlik, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erdi.

İki çocuğuyla Kayseri'den Sarıkamış şehitlerini anmak için gelen Dilek Kişkiş ise şunları söyledi:

"Her sene bu duyguyu yeniden yeniden yaşamak çok güzel. Biz Kayseriliyiz, burada olmanın en güzel yanı bu sanırım. Her sene heyecanla bekliyoruz. Bugünü iple çekiyoruz. İki küçük çocuğumla katıldım. Çok gururluyuz. Ne kadar buraya yürüsek de ne yapsak da bizim için bu topraklara can vermiş askerlere minnettarız. Haklarını hiçbir şekilde ödeyebileceğimizi düşünmüyorum. Ruhları şad olsun. Rahmetle, minnetle anıyoruz."

Volkan KARABAĞ-Oktay POLAT/SARIKAMIŞ, (Kars),

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.