Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Dilara Bilge'yi transfer etti

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Sarıyer Belediyespor, Dilara Bilge'yi transfer etti.

Son 4 sezondur Beşiktaş'ta forma giyen 29 yaşındaki pasör çaprazı,2019-2020'nin ikinci yarısında siyah-beyazlı takımda yaşanan maddi problemler nedeniyle İlbank'a transfer olmuştu.

Voleybola Galatasaray'da başlayan Dilara Bilge ayrıca Karşıyaka, Japan Tobacco Marvelous, Nilüfer Belediyespor ve Trabzon İdmanocağı'nda forma giydi.

Dilara Bilge gibi tecrübeli bir ismi kadrolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sarıyer Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Özgür Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dilara'dan çok umutluyuz, inşallah iyi olur. Yeniden Sultanlar Ligi'nde yer alacağımız için genç ve inandığımız oyunculardan kurulu bir takım yaptık."

Geçen sezon kadroda yer alan Mısra Aşçı, Çağla Erdem, Sinem Bayazıt, Egenur Aksoy, Çerağ Düzeltir, Miniriye Turan, Nikalina Bashnakova ile yeni sezonda da devam edeceklerini vurgulayan Akman, "Dilara'nın yanı sıra Yaren Hatipoğlu, İrem Çor, ABD'li Madison Rigdon, Şeyma Nur Akbulut ve İkbal Merve Albayrak'ı transfer ettik. Azerbaycan'da Ayshan Abdulazimova'yı da kadromuza dahil ettik. İyi bir kadro kurduğumuza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.