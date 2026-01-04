Sarıyer'de lodos dehşeti: Dev çınar otomobili ezdi, diğer araç saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
Sarıyer'de lodos dehşeti: Dev çınar otomobili ezdi, diğer araç saniyelerle kurtuldu

Sarıyer'de lodos dehşeti: Dev çınar otomobili ezdi, diğer araç saniyelerle kurtuldu
04.01.2026 19:19
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos, Sarıyer'de korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde kökünden sökülen dev bir çınar ağacı, park halindeki lüks otomobilin üzerine devrildi. O anlarda yoldan geçen bir başka aracın ise facianın eşiğinden dönmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarılarının ardından İstanbul genelinde hızını artıran lodos, Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi, Dönence Sokak'ta yıkıma yol açtı.

Saat 15.30 sıralarında şiddetli rüzgara dayanamayan asırlık çınar ağacı, büyük bir gürültüyle park halindeki 34 NIM 085 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Sarıyer'de lodos dehşeti: Dev çınar otomobili ezdi, diğer araç saniyelerle kurtuldu

MUCİZE KURTULUŞ, SANİYELERLE HAYATTA KALDI

Olayın en çarpıcı anı ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ortaya çıktı. Ağacın devrildiği sırada yolda seyir halinde olan bir otomobilin, dalların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlaşıldı.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU, SOKAK TEMİZLENDİ

Olay yerine gelen ekipler, otomobilin üzerine adeta kabus gibi çöken ağacı elektrikli testerelerle parçalara ayırdı. Uzun uğraşlar sonucu kesilen ağaç yoldan kaldırılırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, lodosun devam etmesi nedeniyle vatandaşları devrilme tehlikesi olan ağaç ve tabelalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

