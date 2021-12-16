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Sarıyer Evren Paşa Caddesi'nin ismi "Zübeyde Hanım" oldu - Son Dakika

Sarıyer Evren Paşa Caddesi'nin ismi "Zübeyde Hanım" oldu

16.12.2021 19:43
Sarıyer Evren Paşa Caddesi'nin ismi "Zübeyde Hanım" oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Evren Paşa Caddesi'nin isminin "Zübeyde Hanım Caddesi" olarak değiştirilmesi teklifini kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Evren Paşa Caddesi'nin isminin "Zübeyde Hanım Caddesi" olarak değiştirilmesi teklifini kabul etti.

İBB Meclisi aralık ayı 3. birleşimi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında sokak isimlendirmeleriyle ilgili gündem maddeleri de görüşüldü.

Sarıyer Belediye Meclisinde kabul edilen Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Evren Paşa Caddesi'nin isminin "Zübeyde Hanım Caddesi" olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Harita Komisyonu ile Kültür Sanat Komisyonunun hazırladığı raporda değişiklik için olumlu görüş bildirilirken, teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Bir başka gündem maddesi görüşmesinde ise Maltepe Başıbüyük Mahallesi'ndeki Erenli Sokağına, eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde hayata geçirilen İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezinin (İMP) kurucusu mimar Prof. Dr. Hüseyin Kaptan'ın adı verildi.

Heybeliada'daki Orhan Sokağı'nın adı, Galatasaraylı eski milli futbolcu olan "Uğur Köken Sokağı" olarak değiştirildi.

Esenler Birlik Mahallesi'ndeki 848. Sokağın ismi değiştirilerek, mart ayında Gebze'de haciz işlemi için gittiği evde öldürülen Ersin Arslan'ın adı verildi.

Metro İstanbul'un yolcu kayıpları sübvanse edilecek

Öte yandan, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü teklifinde, Kovid-19 salgını gerekçesiyle raylı sistemlerde yolcu kaybı yaşandığı belirtilerek, aylık 40 milyon liralık gelir kaybının İBB tarafından sübvanse edilmesi istendi.

Komisyonların ortak raporunda ise salgın öncesi dönemle talep edilen dönem arasındaki yolcu kayıplarının karşılaştırılarak sübvanse edilebileceği belirtildi.

Yapılan tartışmaların ardından Metro İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmesi kararı oy çokluğuyla meclisten geçti.

İBB'nin Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Zeytinburnu'nda bulunan taşınmazlardaki hisselerinin satışı için yetki talebi de oy birliğiyle kabul edildi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, İstanbul, Sarıyer, Evren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıyer Evren Paşa Caddesi'nin ismi 'Zübeyde Hanım' oldu - Son Dakika


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