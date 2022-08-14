Ebru Yaşar, Gelirleriyle Hatıra Ormanı Oluşturulması İçin Düzenlediği Konserlerine Ayvalık'ta Devam Etti - Son Dakika
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Ebru Yaşar, Gelirleriyle Hatıra Ormanı Oluşturulması İçin Düzenlediği Konserlerine Ayvalık'ta Devam Etti

14.08.2022 19:54
Ebru Yaşar, Gelirleriyle Hatıra Ormanı Oluşturulması İçin Düzenlediği Konserlerine Ayvalık'ta Devam Etti

Şarkıcı Ebru Yaşar, gelirleriyle hatıra ormanı oluşturulması için TEMA Vakfı ortaklığıyla düzenlediği altı açık hava konserinden üçüncüsünü Ayvalık’ta verdi. Sahneden dinleyenlerine teşekkür eden Yaşar, “Altı açık hava konserinden hiçbir ücret almadan, tamamen sevgimle, tamamen saygımla ve tamamen insani borcumla diyeyim; geleceğe, hayata sizleri de katarak, sizlerin haberiniz olmadan yaptım bunu. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz” dedi.

Şarkıcı Ebru Yaşar, gelirleriyle hatıra ormanı oluşturulması için TEMA Vakfı ortaklığıyla düzenlediği altı açık hava konserinden üçüncüsünü Ayvalık'ta verdi. Sahneden dinleyenlerine teşekkür eden Yaşar, "Altı açık hava konserinden hiçbir ücret almadan, tamamen sevgimle, tamamen saygımla ve tamamen insani borcumla diyeyim; geleceğe, hayata sizleri de katarak, sizlerin haberiniz olmadan yaptım bunu. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz" dedi.

Ebru Yaşar, gelirleriyle TEMA'nın hatıra ormanı oluşturulması amacıyla düzenlediği konser serisinin üçüncünü dün akşam Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde verdi. Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle çıkan Ebru Yaşar'ın konserine tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

"İYİ Kİ VARSINIZ, İYİ Kİ GELDİNİZ"

Sahneden dinleyicilerine teşekkür eden Yaşar, şunları söyledi:

"Altı açık hava konserinden hiçbir ücret almadan, tamamen sevgimle, tamamen saygımla ve tamamen insani borcumla diyeyim; geleceğe, hayata sizleri de katarak, sizlerin haberiniz olmadan yaptım bunu. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz."

YAŞAR'IN BİR SONRAKİ DURAĞI BURSA AÇIK HAVA TİYATROSU

Ebru Yaşar, TEMA ortaklığıyla düzenlediği altı konserden dördüncüsünü 3 Eylül'de Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda verecek. Yaşar, bu kapsamda 8 Eylül'de Bodrum Antik Tiyatro'da ve 15 Ekim'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

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Kaynak: ANKA

Ebru Yaşar, Balıkesir, Bursa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebru Yaşar, Gelirleriyle Hatıra Ormanı Oluşturulması İçin Düzenlediği Konserlerine Ayvalık'ta Devam Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ebru Yaşar, Gelirleriyle Hatıra Ormanı Oluşturulması İçin Düzenlediği Konserlerine Ayvalık'ta Devam Etti - Son Dakika
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