Satınalma Gücü Paritesi - Son Dakika

Satınalma Gücü Paritesi

15.12.2020 13:57
Satınalma Gücü Paritesi, System.String[]

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesine (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 59 olarak tespit edildi.

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesine (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 59 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken, Türkiye için 59 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 41 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı.

Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 260 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk olarak dikkati çekti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 160 üzerinde, Arnavutluk yüzde 69 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 67 oldu

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 67 oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 135 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2019 yılı sonuçlarına göre 41 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 41 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Seçili ülkelerin SGP'ye göre 2019 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

ÜlkelerGSYH
Lüksemburg260
İrlanda193
İsviçre158
Norveç147
Danimarka130
Hollanda128
Avusturya126
İzlanda126
Almanya120
İsveç119
Belçika118
Finlandiya111
Fransa106
Avro Bölgesi 19106
Birleşik Krallık104
Avrupa Birliği 27100
Malta100
İtalya99
Çekya93
İspanya91
Güney Kıbrıs90
Slovenya89
Estonya84
Litvanya84
Portekiz79
Macaristan 73
Polonya73
Slovakya70
Romanya70
Letonya69
Yunanistan67
Hırvatistan65
Türkiye59
Bulgaristan53
Karadağ50
Sırbistan41
Kuzey Makedonya38
Bosna-Hersek32
Arnavutluk31

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Avrupa Birliği, Lüksemburg, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Satınalma Gücü Paritesi - Son Dakika Ekonomi


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