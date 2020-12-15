Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesine (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 59 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken, Türkiye için 59 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 41 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı.

Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 260 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk olarak dikkati çekti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 160 üzerinde, Arnavutluk yüzde 69 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 67 oldu

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 67 oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 135 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2019 yılı sonuçlarına göre 41 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 41 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Seçili ülkelerin SGP'ye göre 2019 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

Ülkeler GSYH Lüksemburg 260 İrlanda 193 İsviçre 158 Norveç 147 Danimarka 130 Hollanda 128 Avusturya 126 İzlanda 126 Almanya 120 İsveç 119 Belçika 118 Finlandiya 111 Fransa 106 Avro Bölgesi 19 106 Birleşik Krallık 104 Avrupa Birliği 27 100 Malta 100 İtalya 99 Çekya 93 İspanya 91 Güney Kıbrıs 90 Slovenya 89 Estonya 84 Litvanya 84 Portekiz 79 Macaristan 73 Polonya 73 Slovakya 70 Romanya 70 Letonya 69 Yunanistan 67 Hırvatistan 65 Türkiye 59 Bulgaristan 53 Karadağ 50 Sırbistan 41 Kuzey Makedonya 38 Bosna-Hersek 32 Arnavutluk 31

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