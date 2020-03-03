Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Ülke olarak birlik ve beraberlikle zor günleri... - Son Dakika
Son Dakika Spor Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Ülke olarak birlik ve beraberlikle zor günleri... - Son Dakika Spor

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Ülke olarak birlik ve beraberlikle zor günleri...

6 saat önce

"Şehitlerimizin acısı içimizi kavuruyor""Gücümüzü zor günlerde kenetlenerek almış bir milletiz" "Yaş ve kategori olarak çeşitli bir turnuva" Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,-Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Maalesef içimiz yanıyor içimiz kan ağlıyor.

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Ülke olarak birlik ve beraberlikle zor günleri..., System.String[]

"Şehitlerimizin acısı içimizi kavuruyor"

"Gücümüzü zor günlerde kenetlenerek almış bir milletiz"

"Yaş ve kategori olarak çeşitli bir turnuva"

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,-

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Maalesef içimiz yanıyor içimiz kan ağlıyor. Şehit haberlerini almak hiçbirimiz için kolay olmadı. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri aşacağız" dedi.

Ankara'da başlayan Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gülkız Tulay, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için, "33 şehit verdik dile kolay onlarca da yaralılarımız var. Hala o çocuklarımızın o gençlerimizin acısı içimizi kavuruyor. Ben her şeyden önce o şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Önce ailelerine sonra milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Çok zor günlerden geçiyoruz hala hareketlilik devam ediyor. Hala Bahar Kalkanı Harekatı orada devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) de üstün başarılar diliyorum. Eminim ki orada gerekeni yapacaklar" diye konuştu.

"GÜCÜMÜZÜ ZOR GÜNLERDE KENETLENEREK ALMIŞ BİR MİLLETİZ"

Birlik, beraberlik vurgusu yapan Başkan Tulay, "Gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz ama güçlü olmamız lazım. Bir arada olmamız lazım. Aslında böyle günlerde birliğin beraberliğin ne kadar önemli olduğunu hepimiz hissediyoruz. Bir vatandaş olarak ben hissediyorum devlet büyükleri mutlaka hissediyor. Orada çocukları olan aileler hissediyor. Oradaki gençlerimiz de evlatlarımız da hissediyor eminim. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri aşacağız. Millet olarak gücümüzü bu zor günlerde kenetlenerek almış bir milletiz. Umuyoruz ki güzel günler görelim ve buradaki sıkıntıları acıları bir daha yaşamayalım diyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAŞ VE KATEGORİ OLARAK ÇEŞİTLİ BİR TURNUVA"

'Hayat devam ediyor derken evet organizasyonlarımızın da bir şekilde devam etmesi gerekiyor' diyen Gülkız Tulay, "İstiklal Marşımızı okuduk şehitlerimize başsağlığı diledik ama turnuvamızı da yapıyoruz. 2020 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda 73 sporcumuz yarışıyor Ankara'da. 36 farklı ilden gelen sporcularımız var. Yaş ve kategori olarak da son derece çeşitlilik gösteriyor. Örneğin A Milli sporcumuz Ekaterina Atalık da burada oynuyor. 7-8 yaşında Türkiye derecesi yapmış sporcularımız da burada oynuyor. Çorum'dan Balıkesir'den Bursa'dan Mardin'den Diyarbakır'dan Elazığ'dan gelen sporcularımız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kapanış töreni ile çocuklarımızın kadınlarımızın ödüllerini vereceğiz. Yüzyıllardan beri özellikle Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içine alan haftada yapmaya gayret ediyoruz. Daha bir anlamlı oluyor diye düşünüyorum. Sponsorumuz da gene bu turnuvaya yakışan bir sponsor Arzum Elektrikli Ev Aletleri Anonim Şirketi ben buradan onlara da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gülkız Tülay'ın açıklamaları

-Detaylar


Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:40 Kaynak: DHA
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