SAÜ'de girişimciliğin geliştirilmesiyle ilgili AB projesi çalıştayı başladı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) koordinatörlüğünde yürütülen "Sınırların Ötesinde: Okullarda Yaratıcılık Yoluyla Girişimciliğin Geliştirilmesi" adlı projenin Türkiye ayağı başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansınca fonlanan "Erasmus+ Yükseköğretim Programı 2020 Yılı Ana Eylem 2-Stratejik Ortaklıklar Projeleri" kapsamındaki bir hafta sürecek programın açılışını, proje koordinatörü SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Titrek ve SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç yaptı.

Titrek, 2023'te tamamlanacak proje neticesinde 21. yüzyılın gerekliliklerine göre üniversite ve lise öğrencilerinin yaratıcılık ve girişimcilik becerilerinin önündeki engelleri belirleyecek ve bunları aşmanın yollarını bulacaklarını belirtti.

Girişimcilik hakkında çevrim içi kurslar ve filmler hazırlamayı amaçladıklarını anlatan Titrek, tüm çalışmaların e-kitap olarak hazırlanıp araştırmacılara sunulacağını aktardı.

Tonguç, eğitim çok dinamik bir süreç olduğuna dikkati çekerek, "Her gün yeni öğrenme metodu ortaya çıkıyor. Umarım ki bu programla yeni bir metot üretilir. Üniversitemizde yeni uygulamalar yapıyoruz. Örneğin, 'Öğrenci Ar-Ge Uyumu' uygulamasında öğrenciler ikinci sınıfı başarılı biçimde tamamladıktan sonra akademik ya da sektörel Ar-Ge uygulamalarından birini tercih ediyor ve Ar-Ge uyumu yüksek mezunlar veriyoruz." ifadesini kullandı.

Projeyle yenilikçilik ve girişimciliğin temelleri sunularak derslerde girişimcilik eğitiminde aktif öğrenme yöntemlerinin anlaşılması ve öğrencilerin girişimciliğini teşvik etmek için kişisel beceriler, değerler ve kişisel nitelikler oluşturmak hedefleniyor.

Orijinal ismi "Beyond The Limits: Developing Entrepreneurship via Creativity in Schools" olan projeyi, Türkiye, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz, Letonya, Romanya'dan üniversite ve kuruluşun yer aldığı konsorsiyum yürütüyor.