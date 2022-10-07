Savaştan kaçarak Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika
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Savaştan kaçarak Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti

07.10.2022 19:46
Savaştan kaçarak Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan kaçarak Almanya'ya ulaşan Ukraynalı mültecilerin sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan kaçarak Almanya'ya ulaşan Ukraynalı mültecilerin sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser T-online internet sayfasına yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan 1 milyon 2 bin 763 mültecinin kayıt edildiğini belirtti.

Bu kadar insana bakmanın büyük bir insani çaba gerektirdiğini aktaran Faeser, "Ukraynalı birçok kadın ve çocuğun hayatını kurtardık." ifadesini kullandı

Faeser şimdiye kadar bu büyük görevin iyi bir şekilde üstesinden geldiklerini vurguladı.

"Savaş ne kadar uzun sürerse, bu kadar çok mülteciyi barındırmak ve onlara bakmak o kadar zorlaşıyor." diyen Faeser, burada büyük bir yük üstlenen yerel yönetimlerin yanında olduklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Faeser Ukrayna'nın yanı sıra Akdeniz ve Balkanlar üzerindeki güzergahtan yeniden çok sayıda sığınmacının Avrupa'ya doğru geldiğini belirterek, "Bundan endişe duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Faeser, mültecilere yönelik yardımları en iyi şekilde koordine etmek için yerel ve eyaletlerin temsilcilerinin yer alacağı bir mülteci zirvesinin yapılacağı bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaştan kaçarak Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika

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