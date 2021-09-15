Savunma Sanayii Başkanı Demir: "47 Ar-Ge projesini başarıyla tamamladık, 62 proje devam ediyor" - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şu ana kadar 47 Ar-Ge projesini başarıyla tamamladık, 62 proje ise halen devam etmektedir. Ar-Ge projelerimizin toplam bütçesi 3.5 milyar TL'nin üzerindedir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y) 2. Dönem Ödül Töreni ve 3. dönem proje imza törenine katıldı. Törende konuşan Demir, savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısı oluşturmak, yerli ve milli üretimde öncü olmak hedeflerinin olduğunu söyledi. Ar-Ge ve teknoloji yönetimi faaliyetleri ile ülkenin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan savunma sistemlerindeki kritik bileşenleri tamamen yerli ve milli imkanlarla üretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Demir, "Bu kapsamda son yıllarda özellikle Ar-Ge panelleri ve OTAĞ'lar ile sistematik hale gelen bu çalışmalar ilk meyvelerini vermeye başlamıştır. Şu ana kadar 47 Ar-Ge projesini başarıyla tamamladık, 62 proje ise halen devam etmektedir. Ar-Ge projelerimizin toplam bütçesi 3.5 milyar TL'nin üzerindedir. Son yıllarda özellikle yazılım teknolojilerinde baş döndürücü gelişmeler yaşanmakta, yazılım bütün teknolojiler için en temel bileşen haline gelmektedir. Yükselen ve çığır açan teknolojiler içerisinde yazılım teknolojileri ile doğrudan ilgili yapay zeka, büyük veri, genişbant teknolojileri, robotik, otonomi ve siber güvenlik teknolojilerini destekleyen alt teknoloji başlıkları üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daha geçen gün İstanbul Teknopark'ta açılışa katıldık. Yapay zeka teknolojisinde birçok projeyi eş zamanlı olarak başlattık. Geleceğin muharebe ortamları için 'oyun değiştirici' nitelikte bir teknoloji olarak görülen sürü zekası OTAĞ faaliyetlerini geçen yıl tamamladık. Bu yıl içerisinde sürü zekası teknolojilerine yönelik yayınlamış olduğumuz Savunma Sanayii Geniş Alan Ar-Ge (SAGA) çağrıları ile ülkemizi muharebe ortamında üstün ve yetenekli kılacak proje öneriler topladık ve değerlendirmeye başladık" dedi.

"ODTÜ, İTÜ ve Fırat Üniversitesi ile üç yarışma daha planlamış bulunmaktayız"

İlk yarışmanın geçtiğimiz sene başarıyla tamamlandığını anlatan Demir, "Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y) Yarışma Programı son hızıyla devam ediyor. İkinci döneminde iki adet yarışma daha görüntü işleme alanında uzmanlığına güvendiğimiz ODTÜ-OGAM koordinasyonunda başlatılmıştır. Bugün burada başarıyla tamamladığımız söz konusu yarışmaların ödül törenini yapacağız. Yarışmalara gösterilen yoğun ilginin, yarışma sürecinin rekabetçi bir ortamda gerçekleşmesini ve akabinde performanslarda büyük oranlarda görülen artışları sağlaması sevindiricidir. İlginin ve gösterilen çabanın müteakip yıllarda da artarak devam edeceğini umuyoruz. TR-Test ile olan işbirliğimiz sayesinde yarışma konularında başarılı olan yarışmacılar ile sınırlı kalmayıp, yetenek sahibi isteklilerin seviyelerinin de ölçüleceği ve yapılan tespit ile Yapay Zeka Yetenek Sertifikasyonu'nun sağlanacağı bir platforma taşıyacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu sayede özellikle yapay zeka alanında yetenek envanterinin somut verilerle ortaya çıkarılması sağlanmış olacaktır. Programımızın yeni dönemi için ODTÜ, İTÜ ve Fırat Üniversitesi olmak üzere üç farklı üniversite ile üç yarışma daha planlamış bulunmaktayız. Birazdan onların da imzalarını atacağız. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla biliyorsunuz 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi' yayınlandı. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde belirtilen hedefleri savunma sektörü açısından ele alarak, eylem planlarına dönüştürmek de Başkanlığımızın önem verdiği bir husus. Günümüz yapay zeka teknolojisi hemen hemen bütün sistemlerde performansı artırmayı ve özellikle otonom kabiliyetleri geliştirmeyi sağlayacak yenilikler sunmaya başlamıştır. Yapay zeka teknolojilerinde en hızlı olan ve bu teknolojilerle sistemlerini en hızlı dönüştüren ülkelerin yakın bir zamanda diğerlerine üstünlük sağlayacağı da bir gerçektir. Bu doğrultuda hazırlıklarına devam ettiğimiz SSB Yapay Zeka Platformu'nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Bu platform ile hedefimiz sektörümüzün yapay zeka alanındaki çalışmalarını ivmelendirmek ve daha üretken hale getirmektir" şeklinde konuştu.

Demir konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta Teknofest kapsamında Aksaray'da düzenlenen roket yarışlarını izledik. Dün ülkemizin siber güvenlik alanında ilk ve tek lisesi olan Teknopark Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim öğretim yılı açılışını gerçekleştirdik. Ardından Bilişim Vadisinde yine Teknofest kapsamında binek otonom araç yarışmasına katılan gençlerimizle beraberdik. Bütün bu etkinliklerimiz ve bugün gerçekleştireceğimiz tören de aslında bir bütünün parçaları. Savunma sanayiimizin insan kaynağına yapılan yatırımla beraber geleceğin teknolojilerini birlikte yakalamanın birer unsuru. Bütün bu çalışmalarda devletimizin ilgili kurumlarının yanında özellikle üniversitelerimiz ve akademisyenlerimize büyük görev düşüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yüksek desteğinin arkamızda olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başkanlığımız modelini örnek göstererek kurulma sürecini duyurduğu Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı da bundan sonraki çalışmalarda birlikte yürüyeceğimiz bir paydaşımız olacak."

UYDU ve GAG (Geniş Alan Gözetleme) temalı yapılan yarışmada ödüller de sahiplerini buldu. Uydu alanında 1.'lik ödülü Prof. Dr. Hakan Çevikalp, 2.'lik ödülü HAVELSAN A.Ş'den Emre Başeski, 3.'lük ödülü SDT A.Ş.'den Halil Sunar'a takdim edildi. GAG (Geniş Alan Gözetleme) alanında 1.'lik ödülü Kuartis'den Dr. Osman Serdar Gedik ve Emre Can Sevindik, 2.'lik ödülü OBSS'den Fatih Akyön, 3.'lik ödülü SDT A.Ş.'den Öner Ayhan'a takdim edildi.

(Muhammet Mücahit Dereli-İHA)