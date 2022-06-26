Scholz: "G7 ülkeleri üstesinden gelmemiz gereken halihazırdaki krizlerden endişe duyuyor" - Son Dakika
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Scholz: "G7 ülkeleri üstesinden gelmemiz gereken halihazırdaki krizlerden endişe duyuyor"

26.06.2022 17:13
Scholz: "G7 ülkeleri üstesinden gelmemiz gereken halihazırdaki krizlerden endişe duyuyor"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 ülkelerinin üstesinden gelinmesi gereken mevcut krizlerden endişe duyduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 ülkelerinin üstesinden gelinmesi gereken mevcut krizlerden endişe duyduğunu söyledi.

Scholz, Almanya'nın ev sahipliğinde Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde "Küresel Ekonomi" başlıklı oturumun ardından açıklama yaptı.

Bazı ülkelerde ekonomik büyüme oranlarının düştüğünü, enflasyonun arttığını, ham madde kıtlığı ve tedarik zinciri kesintilerinin bulunduğunu, bunların küçük meydan okumalar olmadığını belirten Scholz, "Tüm G7 ülkeleri üstesinden gelmemiz gereken halihazırdaki krizlerden endişe duyuyor." dedi.

Scholz bundan dolayı birlikte sorumluluk almak gerektiğini belirterek, bu zirveden net bir birliktelik ve kararlılık sinyali çıkacağı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Scholz, bu birliktelik ile risklerin koordineli bir şekilde ele alınabileceğini, yatırımların ve tedarik zincirlerinin birlikte harekete geçirilebileceğini aktararak G7'nin, zamanın zorluklarına ortak cevaplar geliştirme konusunda iyi bir birlik olduğunu kaydetti.

G7, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Ukrayna'yı destekleme konusunda da birlikte durduğunu belirten Scholz, "Bunu Putin'in beklemediğini ve hala başını ağrıttığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Scholz, Kiev'deki evlere füze saldırısı yapılmasının Putin'in yürüttüğü bu savaşın ne kadar acımasız olduğunu gösterdiğini söyleyerek, "Bu, birlikte durmamızın ve Ukraynalılara ülkelerini, demokrasilerini ve kendi kaderlerini tayin etme özgürlüklerini savunmalarında desteğimizin doğru olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile G7 Zirvesi başlamadan önce yaptığı görüşmeye de değinen Scholz, Ukrayna ile ilgili yapılması gerekenler konusunda hemfikir olduklarını belirterek, Almanya ve ABD'nin, Ukrayna'nın güvenliği konularında her zaman birlikte hareket edeceklerini kaydetti.

Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya ve İtalya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri bugün ayrıca "Altyapı ve yatırım ortaklığı" ve "Dış ve güvenlik politikası" başlıklarıyla düzenlenecek oturumlar gerçekleştirecek.

G7 Zirvesi 28 Haziran'a kadar devam edecek.

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Scholz: 'Batı Balkan ülkeleri AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir' Scholz: 'Batı Balkan ülkeleri AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir'
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Olaf Scholz, Ukrayna, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz: 'G7 ülkeleri üstesinden gelmemiz gereken halihazırdaki krizlerden endişe duyuyor' - Son Dakika

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