MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güvenlik

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Haberin Videosunu İzleyin
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
15.01.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Haber Videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu duyurdu.

Şam yönetimi, 10 Mart Mutabakatı kapsamında verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini öne sürerek SDG'ye yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Türkiye'nin bu süreçteki tutumu ise, " Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" şeklinde ifade edildi.

METİN TOKEL SINIR HATTINDA

Bölgedeki hareketlilik sürerken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu açıkladı.

YPG/SDG'ye korku salacak görüntü! Kara kuvvetleri Komutanı Suriye sınırında

Yapılan açıklamada "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, tarihinde, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri (Çıldıroba/Kilis) ve Soylu Üs Bölgesi'nde (Karkamış/Gaziantep) inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadelerine yer verildi.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Bakanlık, Suriye'deki son duruma ilişkin de açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Suriye Hükümeti, Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır" denildi.

İRAN SINIRINDA TÜM TEDBİRLER ALINDI

Öte yandan tarafından yapılan başka bir açıklamada ise İran sınırında alınan güvenlik önlemleri sıralandı.

İşte o açıklama;

"İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km'lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. 560 km'lik İran hududumuzun güvenliği, Hudut Birlikleri tarafından 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır. Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir."

Metin Tokel, Orgeneral, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Suriye, YPG, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    içtima alınmış görüntüler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı
Grönland’ın kaderini belirleyecek toplantıya saatler kala Trump’tan dikkat çeken sözler Grönland'ın kaderini belirleyecek toplantıya saatler kala Trump'tan dikkat çeken sözler
Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 gollü çılgın maç Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Kerem Demirbay’ın Eyüpspor maceraso sona erdi Kerem Demirbay'ın Eyüpspor maceraso sona erdi
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı

11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
10:56
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’i küplere bindirdi
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:42:12. #7.11#
SON DAKİKA: MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.