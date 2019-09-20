Seçer: "Irak ile ilişkilerimizin gelişmesi noktasında her türlü olumlu katkıyı vermeye hazırım"

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi, Ankara dışında ilk resmi ziyaretini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e gerçekleştirdi. Seçer, "Irak'la ilişkilerimizin gelişmesi noktasında her türlü olumlu katkıyı vermeye hazırım" dedi.



Irak'ın Ankara Büyükelçisi Janabi, beraberindeki heyetle birlikte Başkan Seçer'i makamında ziyaret etti. İki ülke arasında karşılıklı ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Mersin ile Irak ticari ilişkileri de ele alındı.



"Mersin, Irak için ticari bir partner"



Ziyarette Irak ve Mersin arasındaki ticari ilişkilerin ileri noktalara taşınması için Iraklı yatırımcıları Mersin'e davet eden Seçer, Mersin'in ticari anlamda önemli bir konumda olduğunu söyledi. Seçer, "Mersin önemli bir liman kenti. Dünyanın çoğu yerinden ticaret malları geliyor. Bu koridordan başta Irak olmak üzere o bölgedeki birçok ülkeye gidiyor. Mersin, Irak için ticari bir partner kent. Mersin için de Irak aynı pozisyonda. Ben Mersin'i ekonomik olarak geliştirmek, zenginleştirmek istiyorum. Bunun da temeli Mersin'e yatırımcı çekip, yatırım yaptırabilmek. Bu anlamda Irak'la ilişkilerimizin gelişmesi noktasında her türlü olumlu katkıyı vermeye hazırım" diye konuştu.



Aynı coğrafyada yaşayan, tarihi ve kültürel benzerlikleri bulunan iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel gelişiminin birbirini etkilediğini ifade eden Başkan Seçer, "Irak, geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğe dair kaderimizin bir olacağı bir ülke. Birçok konuda ortaklaştığımız ve tarihi kültürel bir birlikteliğimiz var. Aynı bölgede iki ülke olarak birbirimizden etkilenmememiz mümkün değil" şeklinde konuştu.



"Irakla ilişkilerimize tüccar zihniyetiyle bakamayız"



Irak'taki ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelerin Türkiye'yi direk etkilediğini kaydeden Seçer, Irak'la olan ilişkilere bir tüccar gözüyle bakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Her anlamda benzerliği bulunan iki ülkenin ilişkilerinin ticari boyutun ötesine geçmesi gerektiğini ifade eden Seçer, "Sadece ekonomik anlamda değil. Biz olaya tüccar zihniyetiyle bakamayız. Irak'ın gelişmesi, kurumlarıyla tekrar büyümesi yönünde katkı sunabiliriz. Diğer taraftan sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Coğrafya bir kaderse, bizim kaderimiz de ortaktır" dedi.



"İki ülke arasında kanallar açık olacak ve daha sağlam ticaret yapacağız"



Büyükelçi Hasan al-Janabi de Başkan Seçer'e görevinde başarılar diledi. Irak'ın siyasi ve ekonomik sisteminin değişmesinden sonra ülkelerini terk eden insanların Türkiye'de yaşamayı tercih ettiğini ifade eden Janabi, Türkiye'deki Iraklı iş insanlarının ve Irak'taki Türk iş insanlarının iki ülke arasında köprü oluşturduğunu belirterek, "Irak'ın 2003'ten sonra siyasi ve ekonomik sisteminin değişmesinden sonra buraya gelen insanlar deneyim kazandılar. Bu şekilde köprü oluşturuyoruz. Bu köprü sürekli hale gelecektir. Kanallar açık olacak ve daha sağlam ticaret yapacağız. Irak'la Türkiye arasındaki ilişkiler sorunsuz devam ediyor. Şimdi Irak'ta siyasi ve ekonomik istikrara yaklaşıyoruz. Umarız ki, Iraklı iş adamları burada kazandıkları deneyimleri ve Türk iş adamları Irak'ta kazandıkları tecrübeleri bir yere getirip Irak'ın kalkınmasını sağlayacaktır. Bizler Irak'ın Ankara Büyükelçiliği olarak her türlü yardıma ve iş birliğine hazırız" diye konuştu. - MERSİN