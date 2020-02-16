Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, belediyelerin imzasına açtıkları Acil Yardım Hattı Protokolü hakkında bilgi verdi.



Ziyarete, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da katıldı. Seçer, önemli bir süreçte görevi devraldığını belirterek, Mersin halkının kendilerine olan güvenini ve inancını boşa çıkarmamak için gece-gündüz çalıştıklarını vurguladı. Türkiye'nin sosyokültürel yapısının, coğrafi konumunun, inanç yapısının kadına yönelik çalışmaları daha da zorlaştırdığına işaret eden Seçer, "Biz Mersin'de kendi bölgemize ait, Mersin ölçeğinde kadın nedir, kadının sorunu nedir, Mersin'de kadına bağlı olarak aile nedir? Buranın sosyoekonomik yapısı nedir, kültürel yapısı nedir? Bütün bunları ele aldık ve daha belediye başkanı seçimi yapılmadan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurmaya karar verdik. Seçim manifestomuzda vardı. Biz göreve geldikten sonra bu kararı almadık. Bu bir süreçti. Süratle hukuki altyapı tamamlandı, meclisten de geçti. Şu gün faaliyetlerimizi hukuki zeminde yürütüyoruz. Hukuki zemin olmadan önce de çalışıyorduk. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu olarak çalışıyorduk. Bugün daha iyiyiz. Bir daire başkanlığımız var. Yerleşik bir yapımız var. Hukuki bir zeminimiz var. Güzel şeyler oldu, çok daha güzel işler olacak" dedi.



Kendisinin de kadınların sorunlarıyla ilgili olduğunu ve bu alanda bir bakış açısına sahip olduğunu ifade eden Seçer, "Hem üst grup yöneticilerde hem de alt grup çalışanlarda kadınlarımıza yönelik daha pozitif yaklaşım içindeyiz. 'Kadınların burada ne iş var?' dedikleri alanlarda, mesela otobüs şoförlüğü gibi alanlarda kadınlara öncelik verdik. İşe alımlarda, 'Ben belediye otobüsü şoförü olmak istiyorum' diyen kardeşlerimizin tamamına yakınını istihdam ettik. 'Çok güzel, hep kadınlarımız olsun' denmeye başlandı" ifadelerini kullandı.



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de Mersin'de çeşitli incelemelerde bulunduklarını, neleri yapıp, neleri yapamayacaklarını konuştuklarını belirterek, şiddetin önlenmesinde, kadın istihdamının artırılmasında belediyelerin önemli olduğunu vurguladı. Mersin gezisi sırasında çok sayıda belediye işçisi kadınla karşılaşıp, sohbet ettiğini belirten Güllü, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamı konusundaki çabalarını uzun süredir izlediğini kaydetti. Güllü, "Algıyı değiştirmek, toplumsal yapının belediye beklentileri ile belediye katkıları arasındaki dengeyi sağlayabilmek. Öyle bir düzen getirdiler ki, eskiden siyasal partiler olmadan bireysel belediye katkılarının topluma dönüştüğü düzeni birden bire belediyenin ulufe dağıttığı, sosyal yardımda balık tutmayı öğretmeden balık verdiği bir sürece getirerek, hep bir beklenti ve algı yaratıldı. Bugün siz o zihniyeti 1920'lerde Cumhuriyet ile başlayan daha çağdaş, daha birey odaklı bir düzene dönüştürme görevini üstlendiniz. Bir de kadını ikincilleştiren zihniyetin, o sanal din tacirlerinin ortaya koyduğu düşünceyi atarak, kadın her yerde, sadece beyinlerde bir algı değil, sahada temizliğini yapacak, otobüsünü sürecek, makine mühendisi, profesör, daire başkanı, özel kalem müdürü, milletvekili, bakan, belediye başkanı, baro başkanı, bütün o meslek örgütlerinin başkanı olacak. Bunun için varlığınızı önemsiyoruz" dedi.



Kadın istihdamı konusunda belediyelerden, kentin diğer dinamiklerinden katkı almak istediklerini belirten Güllü, "Bu nedenle kentlerin değerlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ticaret Odası'nı, yerel medyayı olayın içine almak, iş ve sivil toplum örgütleriyle kaynakları kullanmak. Her bir kadın denize atılmış bir yıldız gibi, bizim çocukların yetişmesinde, ailenin oluşmasında ya da toplumsal hareketlilikte bir katkı sunacak. O nedenle birlikte çalışmak istiyoruz. 16 ülkede 186 noktada çalışma yapan bir federasyonuz. 55 bin kişiyle yol alıyoruz. Tek üst çatı örgütüyüz. Öncelik şiddet diyoruz ama karar mekanizmalarında olması, eğitimde olması, siyasette olması ve toplumun değişip dönüşmesine dair çalışmalar içindeyiz. Acil Yardım Hattı Protokolü ile mutlak iletişimimiz sağlanacak. Ankara'da bir yol arkadaşınız var" şeklinde konuştu.



Ziyaret sonunda Güllü, Seçer'e federasyonun ambleminin olduğu bir plaket sundu. - MERSİN