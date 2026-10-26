Seçim yenilgisini kabul eden Vucic\'ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak

Sırbistan'daki seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in açıklamaları dikkat çekti. Seçim yenilgisini kabul eden Vucic, sonuçlardan memnun olan seçmenlere seslenerek önümüzdeki aylarda yaşanabilecek gelişmelere ilişkin uyarılarda bulundu. Vucic, "Altı ay sonra göreceksiniz, artık kimse mutlu ve neşeli olmayacak" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarını kutlayanlara yönelik sözleriyle dikkat çeken Vucic, yeni dönemde alınacak kararların ülkede hayal kırıklığı yaratacağını savundu.

YENİ HÜKÜMETİN ÖNÜNÜ KESMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Vucic, seçim yenilgisine rağmen partisinin iktidar değişimini engellemek için girişimde bulunmayacağını belirtti.

Yeni hükümetin kurulmasının önüne geçmeyeceklerini ifade eden Sırbistan Cumhurbaşkanı, buna karşın göreve gelecek yönetimin izleyeceği politikalara ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

RUSYA'YA YAPTIRIM UYARISI

Vucic'in açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri de Sırbistan'ın Rusya ile ilişkileri oldu. Yeni yönetimin kısa süre içinde Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulamaya başlayacağını öne süren Vucic, bunun ülkenin mevcut dış politikasında önemli bir değişikliğe yol açacağını savundu.

Sırbistan'ın bugüne kadar izlediği dış politika çizgisinin yeni hükümet tarafından tersine çevrileceğini ileri süren Vucic, seçim sonuçlarının yalnızca iç siyaseti değil, ülkenin uluslararası ilişkilerini de etkileyeceği görüşünü dile getirdi.

SEÇİM YENİLGİSİNİ KABUL ETTİ, SONUÇLAR KUTLANDI

Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan erken parlamento seçimlerinde öğrenci hareketinin desteklediği liste, ilk sonuçlara göre birinci oldu.

Vucic, seçim gecesi yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul ederek öğrenci listesinin 250 sandalyeli parlamentoda 135 ila 140, kendi ittifakının ise yaklaşık 105 milletvekili çıkaracağını söyledi.

Açıklamanın ardından başkent Belgrad başta olmak üzere birçok kentte kutlamalar düzenlendi. Öğrenciler ve muhalefet destekçileri sokaklara çıkarak seçim sonuçlarını kutladı.

Ancak Vucic'in altı ay sonrasına ilişkin sözleri, seçim gecesinin en dikkat çekici açıklamalarından biri oldu. Yeni hükümetin dış politikada atacağı adımlar konusunda uyarılarda bulunan Vucic, seçim sonuçlarını kutlayanların ilerleyen dönemde aynı mutluluğu yaşamayacağını savundu.