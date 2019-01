Seçimin En Kilit Adımı Belediye Meclis Üyelerinin Tespitidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , mart ayındaki yerel seçimin en kilit adımlarından birisinin, belediye meclis üyelerinin tespiti olduğunu söyledi.Kurtulmuş, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Necip Filiz, milletvekilleri ve partililerle görüştü.Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için Denizli'de bulunduklarını belirterek, bugünden itibaren seçim kampanyasının kentte aktif olarak başladığını ifade etti.AK Parti olarak sürekli çalışma üzerine kurulu bir parti teşkilatı durumunda bulundukları için il yönetimi, ilçe yönetimleri, mahalle teşkilatları, kadın ve gençlik kollarının her düzeyde çalışmalarını 12 ay 24 saat esaslı sürdürdüklerini belirten Kurtulmuş, Ege 'nin incisi, efeler diyarı Denizli'nin, Cumhur İttifakı'na bu seçimde de çok büyük destek vereceklerine yürekten inandığını dile getirdi."Halka hizmet Hakka hizmettir." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Halkın gücünü arkasına alan asla mağlup olmaz. Halkın desteğini sağlayan asla başka tarafların estirdiği rüzgarlar karşısında yamulmaz, bükülmez, eğilmez. Dolayısıyla biz halkın desteğini sağlamak ve bir kere daha bunu teyit ettirmek durumundayız. Ben her birerinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Seçim kampanyaları sırasında uyku yok, durmak yok, tatil yok, izin yok, hatta hastalanmak bile yok. Yani acil durumlar dışında hepinizin çok güçlü bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Allah hepinize güç kuvvet versin, sözümüzü keskin kılsın, dilimizin bağını çözsün. İnsanlarla bu kampanya sırasında bir kez daha gönül bağı kurmayı hepinize, hepimize nasip etsin."Belediye başkan adaylarının tespit ve ilanıyla bir diğer meselenin de belediye meclis üyelerinin tespiti olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Burada sizden ricamız, bu seçim inanın ki Türkiye tarihinde ilk defa belediye meclis üyelerinin çok önemli hale geldiği, en önemli hale geldiği seçim olmuştur. Dolayısıyla burada 'eş, dost, ahbap, tanıdık, şunun çevresinden, bunun çevresinden' diye değil halkın sevdiği, her birisi belediye başkanlığı kıratında, başkan adayı olacak kıratta insanlarımızı belediye meclisi üyesi adayı olarak göstereceğiz. Bu seçimin en kilit adımlarından birisi, belediye meclis üyelerinin tespitidir." diye konuştu.Kadın ve gençlik kollarından, engellilerden de belediye meclis üyesi olmasını istediklerini aktaran Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:"Buradaki dengeyi iyi tutmak lazım. Dolayısıyla toplumun bütün alanlarını temsil edecek belediye meclisi üyesi adaylarımızı da çıkaracağız ve millet baktığı zaman bizim listelerimize 'helal olsun AK Parti her birisi deve dişi gibi insanları belediye meclis üyesi olarak gösterdi' demek mümkün olsun. Her bir meclis üyesi arkadaşımızın oy getirebilecek insanlarda sevgisi, sempatisi olan, çevresi olan, insanların destekleyeceği isimler olmasına dikkat edeceğiz. Güle oynaya bir seçim kampanyasını geçirmeyi, 31 Mart akşamında da bu binada büyük kalabalıklar ve coşkuyla 31 Mart zaferimizi kutlamayı CenabıAllah nasip etsin diyorum. Yolumuz açık olsun, adımlarımız sağlam olsun."