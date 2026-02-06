Seferihisar Depremi Davasında Yargıtay Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Seferihisar Depremi Davasında Yargıtay Kararı

Seferihisar Depremi Davasında Yargıtay Kararı
06.02.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, Seferihisar depremiyle ilgili bazı sanıkların beraatini onarken, diğerlerinin cezalarını bozdu.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sanıklardan 5'i hakkında verilen beraat kararlarını onarken, 5'i için verilen hapis cezaları ile 1'i için verilen beraat kararını bozup, dosyayı yeniden İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nın B bloku da yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada, 2'si tutuklu, 11 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dava sürecinde binanın fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan tahliye edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen ek bilirkişi raporunda, binada kolon kesilmediği, kolon inceltmesi yapılması durumunda da binanın bu şekilde yıkılmayacağı belirtildi. Raporda binanın beton kalitesinin çok kötü olduğu, binanın yıkılmasının da buna bağlı olduğunun altı çizildi. Öte yandan kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında yürütülen soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

2023 yılının Haziran ayında görülen duruşmada heyet, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, binanın inşaat mühendisi Ali Özsoy'u ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a ise ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, yüksek jeoloji mühendisi Aynur B., kooperatif üyelerinden Ayşe Y., fenni mesul Ergün İlkay, kooperatif başkanı Kadriye K., zemin etüdü raporuna imza atan inşaat mühendisi Pınar U. ve Zehra Y.S.'nin de beraatine karar verdi. Yerel mahkemenin kararı istinafta da onandı.

İLKAY'A CEZA İSTENDİ

Tarafların kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi; Ayşe Y., Kadriye K., Zehra Y.S., zemin etüt raporunu hazırlayan ve imzalayan Aynur B. ile Pınar A.'ya verilen beraat kararlarını hukuka uygun buldu. Yargıtay, fenni mesul Ergün İlkay'ın, denetleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve bu ihmallerin 1'inci derece deprem bölgesinde ölümle sonuçlanacağını öngörmesi gerektiğine kanaat getirip beraat yerine ceza verilmesi gerektiğine karar verdi.

'EKSİK KOVUŞTURMA KARARI'

Ali Özsoy, Nurettin Bozdoğan ve Mustafa Yılmaz hakkında verilen kararları da değerlendiren Yargıtay Ceza Dairesi, binanın zemin katında yapılan tadilatların, taşıyıcı sistemi etkileyip etkilemediği, yumuşak kat oluşumuna neden olup olmadığı ve yıkımın önde gelen sebebinin bu müdahalelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının yeterince araştırılmadığına hükmedip, bilirkişi heyetinden ek rapor alınmadan hüküm kurulmasının 'eksik kovuşturma' olduğunu belirtti. Yargıtay, Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga'ya verilen kararların ise ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gözetilmeden verildiğine kanaat getirdi.

'MESLEKTEN MEN CEZALARI HUKUKA AYKIRI'

Öte yandan sanıkların kusur durumları ve verilen hapis cezaları arasında çelişkiler bulunduğu, bilinçli taksir sebebiyle yapılan ceza artırımının yasal ve yeterli gerekçeye dayanmadığının altı çizildi. Meslekten men cezalarının da hukuka aykırı ve kararlarının çalışma hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğuna kanaat getirildi.

Bu sebeplerden ötürü Yargıtay 12'nci Dairesi 5 sanık hakkında verilen beraat kararını onayıp, 6 sanık hakkındaki kararı bozdu ve dosyayı yeniden İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Öte yandan tek tutuklu sanık Mustafa Yılmaz'ın da geçen günlerde tahliye olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar Depremi Davasında Yargıtay Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Oyuncuyla anlaşıldı Kante transferi sonrası golcü de geliyor Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:59
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:47
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
10:45
Epstein dosyalarından çıktı FBI’ı zora sokacak tecavüz iddiası
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:53:46. #7.11#
SON DAKİKA: Seferihisar Depremi Davasında Yargıtay Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.