Şefin tavsiyesi (3-9 Haziran)

Avrupa
kupalarında şampiyonların belli olmasıyla birlikte kulüp takımları futbol gündeminde yerlerini milli takımlara bıraktı. Yeni haftada hem kadınlar hem de erkeklerde keyifli turnuvalar ve maçlar bizleri bekliyor. Bunun yanı sıra basketbol
, tenis ve motorsporlarında heyecanlı organizasyonlar devam etmekte. Haftalık önerilerimize geçiyoruz...
Tenis
Sezonun ikinci Grand Slam'i Roland Garros
'ta şampiyonlar bu hafta sonunda belli oluyor. İkinci haftasına girdiğimiz turnuvada şimdiye kadar erkeklerde önemli bir sürpriz olmazken, kadınlarda ise dünya 1 numarası Naomi Osaka
ve buranın eski şampiyonlarından Serena Williams
başta olmak üzere birçok iddialı isim turnuvaya havlu attı. Roland Garros'ta tüm maçlar Eurosport
ekranında sizlerle buluşuyor. Günlük detaylı yayın programı için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın...
Basketbol
NBA final serisinde heyecan sürüyor. İlk iki maç itibariyle 1-1'lik eşitliğin olduğu seride Golden State Warriors, ikinci maçta Toronto Raptors
'ı deplasmanda yenerek saha avantajını ele geçirdi. Serinin devamındaki iki maç Warriors'ın sahasında oynanacak. 6 ve 8 Haziran'da TSİ 04.00'te başlayacak maçlarda Warriors'ın avantajını perçinleme imkânı var.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de yarı final maçlarına geçildi. Anadolu Efes- Galatasaray
Doğa Sigorta
ile Fenerbahçe
Beko- Tofaş
eşleşmelerinin galipleri, lig şampiyonluğu için birbirlerine rakip olacak. Eşleşmelerde şu ana kadar oynanan maçlarda Anadolu Efes'in Galatasaray'a karşı 2-0, Fenerbahçe'nin ise Tofaş önünde 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
Futbol
Kulüp turnuvalarının ardından futbolseverlerin gözü milli takımlara çevrildi. Hâlihazırda devam eden 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda grup maçları geride kaldı ve eleme maçlarına geçilmiş durumda. Cuma gününden itibaren ise 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda Fransa- Güney Kore
maçıyla birlikte başlama vuruşu yapılacak.
Ayrıca hafta içinde UEFA Uluslar Ligi, Cuma gününden itibaren ise EURO 2020 elemelerinde birbirinden çekişmeli maçlar bizleri bekliyor. EURO 2020 elemeleri kapsamında Türkiye
'nin de Cumartesi günü 21.45'te son dünya şampiyonu Fransa'yı konuk edeceğini hatırlatalım.
Motorsporları
Formula 1'de sezonun yedinci yarışına Kanada
ev sahipliği yapacak. Montreal
'deki Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenecek Kanada Grand Prix
'sinde sıralama turları Cumartesi TSİ 21.00, yarış ise Pazar TSİ 21.10'da başlayacak.
Türkiye'den Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı World Superbike'ta ise sezonun altıncı yarışına İspanya
'nın Jerez Pisti ev sahipliği yapacak. Yarışlar 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
Herkese spor dolu haftalar...