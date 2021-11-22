Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesiyle İstanbul Tiyatro Festivalinde sahne aldı - Son Dakika

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde Vişne Bahçesi oyunu ile seyirci karşısına çıktı. İstanbul Ataşehir Das Das Sahnesinde seyirci karşısına çıkan Vişne Bahçesine, tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı çok özel yapımların yer aldığı festivalde 15 yıl sonra sahne alan Kocaeli Şehir Tiyatrosu, önemli bir başarıya daha imza attı.

FESTİVAL HEYECANI YAŞANIYOR

Yerli ve yabancı tiyatro ve dans topluluklarının izleyiciyle buluştuğu uluslararası bir etkinlik olan İstanbul Tiyatro Festivali, ilk kez 1989 yılında gerçekleştirildi. Her yıl kasım ayında, iki haftalık süreyle düzenlenen festival kapsamındaki yapımlar ve topluluklar, hem izleyiciye hem de sanat dünyasına farklı açılımlar kazandırıyor; ulusal ve uluslararası, klasik ve çağdaş yorumlar, İstanbul Tiyatro Festivali merceğinden sahnelere yansıyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan festival, bu yıl yine kasım ayında gerçekleştirildi. Kocaeli Şehir Tiyatrosu, İstanbul Tiyatro Festivaline Vişne Bahçesi oyunuyla katıldı.

EKİP VE OYUNCU KADROSU

Yazan: Anton Pavloviç Çehov, Yönetmen: Mehmet Birkiye, Çeviren: Belgi Paksoy, Dekor Tasarımcısı: Efter Tunç, Kostüm Tasarımcısı: Ayşegül Alev, Işık Tasarımcısı: Cem Yılmazer, Müzik: Fırat Akarcalı, Koreograf: Tuğçe Tuna, Efekt Tasarımcısı: Ahmet Tanık, Dramaturg: Melih Korukçu, Yönetmen Yardımcısı: Arzu Bigat Baril, Reji Yardımcısı: Azer Şelte. Oyuncular; Esra Bezen Bilgin, Ezgi Özbalı, Seda Güven Şahin, Nuri Karadeniz, H. Fatih Sevdi, Başar Alemdar, Bülent Baytar, Emre Işık, Zeynep Özan, Cüneyt Gürbüz, İlker Bağlam, Sarper Saydam, Sezen Düzakar Çetindaş, Duygu Mine Özcan, Tunç Efe, Nursel Çeliktürk, Semih Eraslan.