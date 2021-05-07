ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

07.05.2021 17:07
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ, System.String[]

Ramazan'ın son cuması ve "Anneler Günü" öncesi şehit anneleri, Edirnekapı Şehitliği'nde evlatlarının mezarını ziyaret ederek, dualar etti.

Ramazan'ın son cuması ve "Anneler Günü" öncesi şehit anneleri, Edirnekapı Şehitliği'nde evlatlarının mezarını ziyaret ederek, dualar etti. Ağrı Doğu Beyazıt'ta şehit olan oğlunun mezarı başında dua okuyan Bahriye Korkurt, "Anneler gününün gelmesini hiç istemiyorum" dedi.

Şehit anneleri, Ramazan'ın son cuması ve "Anneler Günü" öncesi Edirnekapı Şehitliği'ndeki evlatlarının mezarlarını ziyaret etti. Anneler, şehit oğullarının mezarlarını temizleyerek dualar etti. Mezar taşındaki oğullarını fotoğrafını öpen anneler gözyaşı döktü.

"OĞLUM KEŞKE BU ANNELER GÜNÜNDE DE GELSE"

Hakkari Çukurca'nın Kuzey Irak sınırında şehit olan Şehit Er Halil İbrahim Güler annesi Aysel Gürel, "Şartlar dolayısıyla belki pazar günü gelemem. Oğlum Kuzey Irak sınırında şehit oldu. Oğlum şehit olduktan sonra anneler günü ve bayramlar nedir bilmiyorum. Artık hiçbir şeyden zevk almıyorum. Evlat acısı çok zor, Allah kimseye vermesin. Halil şehit olalı 4 sene olacak. Kurban Bayramı'nın üçüncü günüydü, şehit haberi geldiğinde. İzne gelecekti, yanımıza. Ablasına 'annem ve babama söyleme geleceğimi' demişti. Halil bize hep sürpriz yapardı. Oğlum keşke bu anneler gününde de gelse" dedi.

"BU ANNELER GÜNÜNDE BENİ KİM ARAYACAK"

Şehit annesi Aysel Gürel, 'Halil İbrahim anneler gününde mesaj atardı. Sonra ardından hemen arardı. Şimdi televizyonlar 'anneler günü geliyor' diye reklamlar oluyor. İçimden diyorum, oğlum olsaydı anneler günümü kutlardı. Acaba pazar günü anneler gününde beni kim arayacak. Oğlum anneler gününde bana gelemeyecek, bari ben oğluma gideyim dedim. Ben de mezarının başında oğlumla konuşuyorum, mezarını suluyorum. Taşını seviyorum bu şekilde teselli buluyorum. Şimdiden bütün annelerin herkesin anneler günü kutlu olsun. Hiçbir anneye Allah evlat acısı yaşatmasın. Biz de ahirette oğlumla anneler gününü kutlayacağız" diye konuştu.

"CİHAN'LA HER GÜN TELEFONDA KONUŞURDUK"

Van'da çığ altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat'ın annesi Safiye Erat ise 'Cihan'la her gün telefonda konuşurduk. O gün 6 buçukta aradı. 'Neden erken aradın' diye sordum. O da 'Erzurum'un maçı var. Saat 7 olur aramazsam bana kızarsın diye erken aradım' dedi. Tam o esnada komutanı çağırdı 'telsizler gidecek' dedi. Oğlum o günün sonrası şehit oldu" dedi.

"HER SENE ANNELER GÜNÜMÜZ MUTLU GEÇİYORDU ANCAK BU SENE ÇOK HÜZÜNLÜYÜZ"

Şehit annesi Safiye Erat, 'Anneler günü bizim için çok hüzünlü. Benim yavrum için her gün anneler günüydü. Bugün telefonunu yokladım. Mağazalardan mesajlar gelmiş. 'Anneler gününe özel hediye göndermek ister misiniz' diye. Ancak bu yıl Cihan yok. Bir gün yolda Cihan'la yürürken iki çocuk bir kadınla kuyumcuya girdi. Ben de Cihan bugün anneler günü olduğu için çocuklar annelerine hediye alacak dedim. Sonrasında 10 dakika ortadan kayboldu. Gitmiş mağazadan bana bir bluz almış. Hala bana en son anneler gününde aldığı bluzu giymedim etiketi üzerinde. Böyle günlerde çıkarıp kokluyorum. Bizim için ne anneler günü ne de bayram var. Her sene anneler günümüz mutlu geçiyordu. Ancak bu sene çok hüzünlüyüz. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"ANNELER GÜNÜNÜN GELMESİNİ HİÇ İSTEMİYORUM"

2018 yılında Ağrı Doğu Beyazıt'ta şehit olan Semih Korkurt'un annesi Bahriye Korkurt ise, 'Anneler gününün gelmesini hiç istemiyorum. Semih anneler gününü hiç kaçırmazdı. Askerlik yaptığı süre içinde her gün arardı. Eskiden anneler günün kutlu olsun diye gelip sarılırdı. Ancak oğlum şimdiyse yok" diye konuştu.

ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Anneler Günü, Edirnekapı, Şehit, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT ANNELERİ, ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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