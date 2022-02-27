Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı

27.02.2022 15:43

Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 8. Komando Tugay Komutanlığının konuşlu bulunduğu Irak'ın kuzeyindeki Dare Tepe Üs Bölgesinde silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete için Derecik ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu ve Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Metin Kahraman, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, emniyet müdür yardımcıları, polis, asker, kurum amirlerinin katıldığı tören, şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Yapılan duanın ardından şehit Halil İbrahim Çete'nin naaşı memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde gönderilmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına uğurlandı.

Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı
Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı
Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı

YORUMLAR
500
Son dakika: ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI Son dakika: ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi

Piyade Uzman Çavuş, Şehit, Silah, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Deodorant şişeli tecavüz davasında karar çıktı! HTS kayıtları tüm gerçeği ortaya döktü
14:41 Jim Carrey, Ukraynalı çocukların fotoğraflarını görünce çok sinirlendi!
14:38 Fenerbahçeliler'in hayallerini süslüyor! Deneyimli hoca Bielsa, Leeds'ten ayrıldı
14:25 İnşaat işçisinin feci ölümü! Asansör boşluğu sonunu getirdi
14:23 Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar
14:21 Ukrayna'yı işgal için Rusya'ya destek veren Çeçen general Magomed Tuşayev hayatını kaybetti!
14:08 Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı!
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 15:52:37. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement