Son dakika haber: Şehit ateşi Bursa'ya düştü - Son Dakika

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Şehit ateşi Bursa'ya düştü

Acılı baba yürekleri dağladı: "Ben şehit babasıyım vatan sağ olsun"

2 ay önce nikah kıydı düğününü pandemi nedeniyle erteledi

BURSA - "PKK/ YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kahraman askerimiz şehit düştü. Şehitlerden biri Bursa'nın İnegöl İlçesinde ikamet eden Uzman Çavuş Gökhan Çakır. Acı haberi alan şehidin babası, anne ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit babası Hasan Çakır yakınlarına sarılarak ben şehit babasım diyerek vatan sağolsun dedi.

Afrin bölgesinde "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden biri İnegöl'de ikamet eden Gökhan Çakır. Alanyurtta oturan aileye şehidin haberi verildi. Baba Hasan Çakır aldığı haberler gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra acı haber köyde olan Anne Saniye Çakıra verildi. Protokol üyeleri şehit ailesini köyden alıp tekrar ikamet ettikleri eve geldiler. Şehit haberini duyanlar ise şehidin evinin önüne akın ettiler. Şehdin babası Hasan Çakır başsağlığına gelenlere sarılarak ben şehit babası oldum vatan sağolsun dedi. Baygınlık geçiren anne ise sağlık görevlileri tarafından eve çıkarıldı.

Nikah kıydı ama düğünü yapamadı

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın 2 ay önce pandemi nedeniyle nikah kıydığı düğününü ertelediği öğrendildi. Şehidin eşi ise Balıkesir'de babasının evinde olduğu acı haberi burada aldığı ve inegöl'e gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Cenaze inegöl'de

Şehit Gökhan Çakır'ın cenazesi yarın inegöl'e getirilmesi bekleniyor. Şehit cenazesi olduğundan dolayı İnegöl'de bulunan OSB camide namazı kılınması bekleniyor. Öte yandan Şehidin babası Hasan Çakır'ın cenazeye içişleri bakanı Süleyman Soylu'nunda katılmasını istediği öğrenildi.