Şehit Aybüke öğretmenin hatırası görev yaptığı okulda yaşatılıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, görev yaptığı okulda sevgiyle yad ediliyor.

Kozluk'ta ilk görev yaptığı okulda 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke öğretmen için duyulan acı dinmedi.

Şehadetinin ardından görev yaptığı okula ismi verilen, okulun duvarlarına fotoğrafları asılıp öz geçmişi yazılan Aybüke öğretmene duyulan özlem her geçen gün artıyor.

Okula kazandırdığı müzik atölyesinde de her daim anısı yaşatılan şehit öğretmenin severek söylediği Mağusa Limanı türküsü müzik öğretmeni Batuhan Güven'in çaldığı piyano eşliğinde öğrenciler tarafından seslendirildi.

Kozluk Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, AA muhabirine, Aybüke öğretmeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

"Aybüke öğretmenin şahsında bütün öğretmenlerimiz bizim için kutsaldır, değerlidir. Aybüke öğretmenimiz güzel kişiliğiyle, mesleki nitelikleri taşıyan bir meslektaşımızdı. Her yıl, şehadetinin her yıl dönümünde hatırası yaşatılıyor." diyen Sevim, şehit öğretmenin adının sadece Kozluk ve Batman'da değil, Türkiye'nin farklı yerlerinde de yaşatıldığını ifade etti.

"Unutmadık, unutmayacağız"

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi Müdürü Nazmi Altuner de şehit öğretmen ile görev yaptığını dile getirerek, Aybüke öğretmenin insani yönünün ve iletişiminin çok güçlü olduğunu belirtti.

Aybüke öğretmen göreve başladığında okulda bir müzik sınıfının olmadığını anlatan Altuner, "Okulumuzun ilk müzik öğretmeniydi, müzik sınıfımız yoktu. Kendi imkanlarıyla birkaç müzik aleti getirdi. Daha sonra Kaymakamlığımızın desteğiyle piyano, gitar gibi müzik aletleri okula kazandırıldı. Öğrencilerimizin müziğe ilgisini artırdı. Öğrenciler onun sayesinde müziği sevdi. Aybüke'yi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

"Nice Aybükeler yetişecek"

Altuner, Aybüke öğretmensiz 5 yıl geçtiğini dile getirerek, onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı.

Okulda şehit öğretmenin adıyla güzel bir müzik atölyesi açtıklarını anımsatan Altuner, "Okulumuzda nice Aybükeler yetişecek, bu öğrenciler nice Aybükeler yetiştirecekler. İnşallah onun ismini Türkiye'nin her yerine taşıyacağız. Onu rahmetle, minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulun müzik öğretmeni Batuhan Güven ise Aybüke öğretmenin şehadetinden sonra göreve başladığını, ondan aldığı bayrağı en iyi şekilde taşımak için çalıştığını belirtti.

"Böyle bir öğretmenin yolundan gitmek, böyle bir öğretmenin görev yaptığı okulda öğrenci yetiştirmek bizi daha da gururlandırıyor." diyen Güven, Aybüke öğretmen gibi öğrencilere ışık olmaya devam edeceğini kaydetti.

Öğrencilerden 11. sınıfta okuyan Havin Oğurlu da karnesini aldıktan sonra Aybüke öğretmenin şehadetini haberlerden duyduğunu ve çok üzüldüğünü söyledi.

Daha sonra yaptığı tercihle bu okulda okumaya hak kazandığını dile getiren Oğurlu, şehit öğretmenin hatıraları ile eğitimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

10. sınıf öğrencisi Dilan Oğurlu da şehit öğretmenin görev yaptığı okulda öğrenci olmaktan gurur duyduğunu söyledi.