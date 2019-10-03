Son Dakika Haberleri: Şehit babalarından Malatya'ya ziyaret
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Şehit babalarından Malatya'ya ziyaret

35 dakika önce

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir, İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin ile Mardin'in Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babaları, Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir, İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin ile Mardin'in Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babaları, Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ile Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, bazı ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere kente geldi.

Şehit babaları, Yeşilyurt Hilal Park'ta bulunan "15 Temmuz Milli İrade Anıtı"nı ziyaret etti.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınlarını kentte ağırlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin daima gönüllerinde olduğunu vurgulayan Gülenç, "Şehit yakınlarımız için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin yaptığı çok güzel çalışmalar var. Ülkemizin kaynakları kullanılarak yapılan işler var. Ne yapsak da şehitler için az." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da anıtta, hain darbe girişiminde şehit edilenlerin isimlerinin yazılı olduğunu belirtti.

Şehitlerin canlarını vatan için feda ettiğini kaydeden Çınar, "Amacımız şehit yakınlarının duasını almak ve şehitlerin şefaatine nail olmak." ifadesini kullandı.

Şehit babaları da Malatya'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şehit babalarından Malatya'ya ziyaret

Muhammed Fatih Safitürk, Ömer Halisdemir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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