Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı

Haberin Videosunu İzleyin
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül\'ün sözleri yürekleri dağladı
17.02.2026 00:18  Güncelleme: 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül\'ün sözleri yürekleri dağladı
Haber Videosu

2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğluna benzerliğiyle dikkat çeken küçük Eren ile buluştu. Ayşe Bülbül, oğluna tıpatıp benzeyen çocuğu görünce duygusal anlar yaşadı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğluna benzerliğiyle dikkat çeken küçük Eren ile bir araya geldi. Karşılaşmada Ayşe Bülbül'ün "Sen benim Eren'im misin?" sözleri yürekleri dağladı.

"AYNI BENİM EREN'İM"

Şehit Eren Bülbül'ün köyündeki evinin önünde gerçekleşen buluşmada, Ayşe Bülbül karşısında oğluna tıpatıp benzeyen küçük çocuğu görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük Eren'e sarılan ve onu öpen acılı anne, "Eren abin buralara hep yarım kaldı, erişemedi oğlum. Sen benim Eren'im misin? Kıyafetlerin, yaşantın... Aynı benim evladımın saçları da böyle bu tarafa doğruydu" diyerek hasretini dile getirdi.

"HAYALLERİN YARIM KALMASIN"

Küçük Eren'e nasihatlerde bulunan Ayşe Bülbül, oğlunun toprağın altında olduğunu hatırlatarak duygusal bir konuşma yaptı: "Onun da senin gibi hayalleri vardı, büyüyecek, bir yerlere erişecekti. Ama Eren abinin hayalleri hep yarım kaldı oğlum. Senin hayallerin yarım kalmasın."

Anne Bülbül, küçük Eren'i oraya getirenlere ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

İnsan Hakları, Eren Bülbül, Trabzon, Gündem, Yaşam, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika

50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Aleksei Navalny’nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli
Piyasalar tepetaklak İşte yeni haftada dolar ve altının durumu Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
22:56
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
22:34
Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil 3. hocayı da gönderdiler
Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil! 3. hocayı da gönderdiler
22:06
Emre Belözoğlu muradına erdi 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 01:02:33. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.