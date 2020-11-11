Son dakika haberi! Şehit Kaymakam Safitürk vefatının 4'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı - Son Dakika

Şehit Kaymakam Safitürk vefatının 4'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

Anma töreninde şehit Kaymakamın eşi gözyaşlarına hakim olamadı

Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk: "Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın"

SAKARYA - Mardin'de PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ölümün 4'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Mardin Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen 35 yaşındaki Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Bu kapsamda Şehit Kaymakam Safitürk, için mezarı başında bir anma programı düzenlendi. Gerçekleşen programa şehit Kaymakamın Babası Asım Safitürk başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Sarıfakıoğlu, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Nedim Akmeşe, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kaymakamlar, vali yardımcıları ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti, baba Safitürk ve Vali Kaldırım'ın konuşmasıyla devam etti. Konuşmalar sırasında şehit Kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ise gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Safitürk ve Vali Kaldırım'ın konuşmalarının ardından ise şehit Kaymakam'ın mezarına karanfil konulması ile program son buldu.

Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın

Anma programında konuşan baba Asım Safitürk, "Bizim acılarımıza bir nebze de su olsa gül suyu serptiniz tabiri caizse, Allah razı olsun. Allah kimsenin başına vermesin ama vatan uğrunda şehit olan var ise o vatan, vatandır. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın ama tabi bu olacak oluyor. Adem aleyhi salamdan beri geliyor şehitlik" dedi.

Millet olarak onu ebediyete kadar anacağız

Şehit kaymakam Safitürk'ün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde isminin yaşatıldığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "En güzel ifadeyi muhterem hocamız söylediler; şehadetin önemini, bir evlat kaybetmenin acısını çok güzel ifade ettiler. Biz farklı ve aziz bir milletiz. Yeryüzünde hiçbir millete nasip olmayacak kadar da şerefli bir milletiz. Aynı zamanda yeryüzünün en şerefli bayrağına sahibiz çok şükür. Bu topraklar hep kahramanlar, yiğitler yetiştirdi, asil insanlar yetiştirdi. Bunun en güzel örneği de Muhammet Fatih kardeşimizdir. Sakarya'nın bağrından çıkarak Anadolu'ya, aziz milletimize vefa gösterebilmek için hizmet kervanına katılmış, Türkiye'nin farklı yerlerinde çalışmış ve hizmeti, görevi başında en onurlu, en şerefli şekilde şehadete yürümüş bir kardeşimizdir. Bu milletin şerefi, asaleti ve izzetini onda görmek mümkündür. Allah kendisinden, ailesinden ebediyen razı olsun. Bu milletin gönlünde de zaten taht kurmuştur, vefakar bir milletiz, Türkiye'nin değişik noktalarında ismi yaşatılmaktadır ama hepsinden öte milletin gönlünde taht kurmuştur, yaşamaktadır. İnşallah Sakarya olarak, millet olaraktan onu ebediyete kadar anacağız" diye konuştu.