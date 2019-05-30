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Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşhan'ın naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

20 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı Kahramanmaraş'a getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı Kahramanmaraş'a getirildi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 28 yaşında şehit Taşhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşını, şehidin annesi Ayşe ve babası Halis Taşhan ile Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Bayram Öz, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve diğer ilgililer karşıladı.
Şehidin tabutu askeri uçaktan alınarak askerlerce bir süre omuzda taşındıktan sonra büyükşehir belediyesi cenaze aracına konuldu.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın Türkoğlu ilçesinde toprağa verilecek.
Bu arada, şehit Taşhan'ın 3 kardeşi olduğu, şehidin babasının engelli oluşu nedeniyle ailesinin geçimini sağladığı, kardeşlerini okuttuğu, kardeşlerinden Ahmet Taşhan'ın (26) da İzmir'de askeri okulda okuduğu öğrenildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşhan'ın naaşı Kahramanmaraş'a getirildi
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:35 Kaynak: AA
Irak, Kahramanmaraş, Güncel
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