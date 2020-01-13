Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, mevlid-i şerifle anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, mevlid-i şerifle anıldı - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, mevlid-i şerifle anıldı

6 saat önce

3 Aralık 2019 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, şehadetinin 40. gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, mevlid-i şerifle anıldı, System.String[]

3 Aralık 2019 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, şehadetinin 40. gününde mevlid-i şerifle anıldı.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in bir düğün salonunda düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.


İkindi namazının ardından başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan uğruna canlarını feda eden şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.


Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Şehit Uzman Onbaşı Fırat Demir'in babası Mehmet Demir, anne Figen Demir ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır dileyerek acılarını paylaştı. - ADIYAMAN

Piyade, Fırat, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir siyanür vakası daha! Ablanın uyanıklığı faciayı önledi
Meteoroloji uyardı! Yurdu terk eden kar, geri dönüyor Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir

Son Dakika Haberleri
16:44 Adana'da pastanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
16:43 200 polisle uyuşturucu denetimi - Son Dakika
16:43 GÜNGÖREN'DE TRAFİK KAZASI, TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1) - Son Dakika
16:43 ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMADA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
16:38 Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika
15:29 Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 16:44:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, mevlid-i şerifle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]