Son Dakika Haberleri: Şehit Ülgen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Ülgen Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ülgen Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vaktinde düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Hüseyin Ülgen, annesi Kamer Ülgen ve kardeşleri ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, hava, deniz kuvvetlerinde görev yapan subay ve astsubaylar ile üst düzey emniyet amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Aile, burada taziyeleri kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Valisi Vali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı törene çelenk gönderdi.

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.

Törenin ardından askerlerce omuzlanan Ülgen'in naaşı, top arabasına yerleştirildi.
Ülgen'in naaşı daha sonra cenaze arabasına konuldu.


Cenaze, Kurfalı Şehitliği'nde toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Irak, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü Polis Helikopteri ile Yarışan Sürücü, Kenan Sofuoğlu'nu Örnek Gösterip "Bu Ceza Gökyüzünden İndi" Dedi

Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:08:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Ülgen Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]