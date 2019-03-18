Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "Çanakkale zaferi, dünyanın dört bir yanından gelen düşmana diz çöktürerek Anadolu'nun kıyamete kadar bu milletin yurdu olduğunun tüm dünyaya duyurulmasıdır.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "Çanakkale zaferi, dünyanın dört bir yanından gelen düşmana diz çöktürerek Anadolu'nun kıyamete kadar bu milletin yurdu olduğunun tüm dünyaya duyurulmasıdır. Çanakkale zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür." dedi.



Vali Tavlı, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk ve dünya tarihi bakımından Çanakkale destanının önemine işaret etti.



Çanakkale destanının "milletin tarihe adını altın harflerle yazdırdığı gün olduğunu" belirten Tavlı, şöyle konuştu:



"Çanakkale zaferi, dünyanın dört bir yanından gelen düşmana diz çöktürerek Anadolu'nun kıyamete kadar bu milletin yurdu olduğunun tüm dünyaya duyurulmasıdır. Çanakkale zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Çanakkale bir şuur, emanet, bir kutlu zaferdir. Çanakkale bizim için milli onurumuzun, şuurumuzun, benliğimizin ve birliğimizin yeniden inşa edildiği topraklardır. Bu topraklarda zaferi kazanan aziz şehitlerimiz omuz omuza harp ederken akan aziz kanlarıyla birbirlerine karışıp kardeşliği perçinlediler. Bugün hala Şahindere, Sargıyeri, 57. Alay, Kumkale şehitliğinde yan yana yatan Diyarbakırlı Abdulkadir ile Denizlili Yusuf gibi, Manastırlı Hüseyin Avni ile Vanlı İsmail gibi, birlik ve beraberliğimizi, Çanakkale ruhunu muhafaza etmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz."



Tavlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Kanlısırt'ta büyük kahramanlıklar gösteren ecdadın torunları olarak bugün de ülkeyi işgal etmeye kalkanlarla mücadele ettiklerini dile getirdi.



Ülkede 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimine değinen Tavlı, "104 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de en modern silahlar milletimizin azim, inanç ve kararlılığı karşısında çaresiz kalmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet, Gazi Meclisi ile kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, 15 Temmuz'da da vatanını koruma, demokrasi ve bağımsızlığına sahip çıkma noktasındaki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.



Törenden notlar



Tören dolayısıyla, 18 Mart Stadyumu'na çıkan ara yollar, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Davetliler, gazeteciler ve vatandaşlar kendileri için ayrılan yerlerden ve kontrol noktalarından geçti.



Stadyumun çeşitli yerlerine "Dirilişten Kurtuluşa, Bir Duruştur Çanakkale", "Bir Destandır Çanakkale", "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazılı pankartlar asıldı.



Törenden saatler önce tribünler tamamen dolarken, Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşte ordu işte komutan" sloganları attı.



Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliğince marşlar seslendirilen stadyumda, öğrenciler, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri kendilerine ayrılan yerlerine geldi.



Öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresi ile Türk bayrağı açtı. Öğrenciler halk oyunu gösterileri sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avustralya ve Yeni Zelandalı askeri temsilciler ile vatandaşlar katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahadaki öğrencilerle bir süre sohbet etti, ardından tribündeki yerini aldı.

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