"Şehrimizi hedeflediğimiz bir üst seviyeye çıkarmanın derdindeyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İş dünyasıyla kol kola girerek şehrimizi hedeflediğimiz o bir üst seviyeye çıkarmanın derdindeyiz." dedi.

Karaaslan, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Samsun'a yeni sanayi alanları kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Samsun'da ağırlayacaklarını belirten Karaaslan, birlikte Samsun'un sanayisinin gelişmesi noktasında ortaya koydukları hedefleri konuşup netleştireceklerini aktardı.

Türkiye'nin fikir ve değer üretmesi gereken bir süreçte olduğunu dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Şehrimizin bizden en büyük beklentisi sanayinin gelişmesine imkan sağlayacak yer arayışıydı. Bunu hem büyük sanayi hem de büyümeyi hedefleyen sanayi bekliyor. Bu şehrimize istihdam getirecek, beraberinde katma değeri yüksek ürün üretmeyi...Böylelikle Samsun'a değer katarken ülkeye de değer katmayı, tek vücut olarak ülkemizi yaşadığı her zorluktan birlikte çıkarma gücünü bize verecek."

Karaaslan, iş dünyası ve iş adamlarının taleplerini hayata geçireceklerini belirterek, "Biz üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Konuyu detaylandırmak üzere buradayız. Biz AK Parti olarak iş dünyasıyla kol kola girerek şehrimizi hedeflediğimiz o bir üst seviyeye çıkarmanın derdindeyiz. 100. yılda da bize yakışanın bu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kentte yeni sanayi alanı parselleri üretilecek

Hedeflerin somutlaşması konusunda bakanların Samsun ziyaretlerinin önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsun'un üretme potansiyelini geliştirecek hamleyi gerçekleştirecek çok önemli bir alan oluşmuş olacak. Bu bizler için gurur vesilesi olduğu kadar aynı zamanda sanayici olmayan ama evladı okuyan, bu şehirde yaşamak isteyen binlere, onbinlere, yüz binlere de yeni istihdam olanakları sağlayacak bir gelişmenin çok önemli bir ayağı olacak. Biz bunu üniversiteyle, bilimle, sanayiyle ve şehrin diğer dinamikleriyle birlikte gerçekleştirmeyi ve Samsun'a yakışan bir sonuç elde etmeyi çok önemsiyoruz."

"Millet olmanın gücünü bir kez daha hissettik"

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Karaaslan, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" ile terörle mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Amerika ile varılan anlaşma sonrası harekata ara verildiğini hatırlatan Karaaslan, "Bugün kritik ve önemli bir gün. Akşam saatlerinde varılmış olan anlaşmanın neticesi şekillenecek. Bu hepimiz açısından önemli." ifadesini kullandı.

Karaaslan, tüm süreci yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmetçik'e başarı dileklerinde bulunarak, cenaze törenine katıldıkları şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci ile tüm şehitlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğu iradenin önemine vurgu yapan Karaaslan, "Özellikle son yaşadığımız süreçte millet olmanın gücünü bir kez daha hissettik. Hem sahada hem masada gerçekten çok önemli adım attık. Dünyaya bu anlamda meydan okuyan Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğunu görmek istemeyen gözler görmüştür." diye konuştu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da Karaaslan'a iş dünyası olarak Samsun ekonomisinin kalkınması adına yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Ziyarete, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve partililer ile TSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.