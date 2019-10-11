Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Son Dakika Genel Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

1 saat önce

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı paylaşımı Selçuk Bayraktar: "Son 15 yılda geliştirilen savunma sistemlerinin tamamı Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılıyor"İSTANBUL - BAYKAR Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk...

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Selçuk Bayraktar:

"Son 15 yılda geliştirilen savunma sistemlerinin tamamı Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılıyor"

İSTANBUL - BAYKAR Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla son 15 yılda geliştirilen savunma sistemlerinin tamamının kullanıldığını belirtti.

BAYKAR Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli bir detayı paylaştı. Resmi twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Türkiye'mizin tam bağımsız ve güçlü olması için, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla son 15 yılda geliştirdiği savunma sistemlerinin hepsi Barış Pınarı Harekatı'nda görevde. Semalarımızda Hür ve Özgür" ifadelerini kullandı.

Bayraktar paylaşımda Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir videoyu da paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarının ve savunma sanayisi sistemlerinin kullanıldığı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Bir çok kişi videoyu kendi hesabında paylaşarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Barış Pınarı Harekatı, Selçuk Bayraktar, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:11 Kaynak: İHA
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