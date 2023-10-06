Selçuk Bayraktar'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye ders niteliğinde paylaşım: Kuş ölür, sen uçuşu hatırla - Son Dakika

Selçuk Bayraktar'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye ders niteliğinde paylaşım: Kuş ölür, sen uçuşu hatırla

Son Güncelleme: 06.10.2023 22:00

MİT'e ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini hedef aldığı sırada ABD F-16'sı tarafından düşürülmesine ilişkin TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ''Kuş ölür, sen uçuşu hatırla...'' paylaşımında bulundu.

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG mevzilerini vuran silahlı insansız hava aracının (SİHA) ABD F-16'sı tarafından düşürülmesine ilişkin TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KUŞ ÖLÜR, SEN UÇUŞU HATIRLA"

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, İran sanatının en bilinen sanatçılarının başında Furuh Ferruhzad'ın şiirinden alıntı yaparak "Kuş ölür, sen uçuşu hatırla..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vuran Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) ABD'ye ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürülmüştü.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulunmuştu. Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında "Bu kesinlikle üzüntü verici bir olaydır." ifadesini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ: SURİYE'DEKİ OPERASYONUN İCRASINI ETKİLEMEDİ

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele operasyonu sırasında bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) kaybedilmesiyle ilgili, "Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir." açıklamasını yaptı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Teknoloji

Selçuk Bayraktar, SİHA, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye ders niteliğinde paylaşım: Kuş ölür, sen uçuşu hatırla - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye ders niteliğinde paylaşım: Kuş ölür, sen uçuşu hatırla - Son Dakika
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