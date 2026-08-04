Selçuk Özdağ açıkladı: Ak Parti'ye mi geçiyor?

Gelecek Partisi'nin feshedilmesi, kısa sürede hem ülke gündeminde hem de siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Partinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisini feshettiğini, sosyal medya hesabından yayınladığı bir bildiriyle duyurdu.

Ahmet Davutoğlu'nun en yakın kurmaylarından olan Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, partinin feshedilmesinin ardından Ak Parti'ye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Özdağ, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gelecek Partisi'ndeki ayrılık sürecini, partinin feshedilmesi tartışmalarını değerlendiren Özdağ, ayrıca Melis Yaşar'ın, "Ak Parti'ye ya da başka bir partiye geçmeyi düşünüyor musunuz" sorusunu da yanıtladı.

"GİTMEZLER İNŞALLAH"

Meclis'te kurulan Yeni Yol Grubu'nu yaşatmak istediklerini belirten Özdağ, Ak Parti'ye katılıp katılmayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Şimdi bizim bir grubumuz var, Yeni Yol grubu diyerek. Biz dört milletvekiliyiz burada Gelecek Partisi'nden seçilen. Ve DEVA Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin milletvekilleri var. Biz bu grubu yaşatmak istiyoruz. Ha bir afaki olduğu zaman buradan bir milletvekili başka bir partiye gitse temenni etmem. Ama gidebilir çünkü partisiz kaldılar, partileri olmadı. Gitmezler inşallah.

"BÖYLE BİR ŞEY OLDUĞU ZAMAN"

Ama böyle bir şey olduğu zaman Yeniden Refah Partisi'nin kapısını çalarız. Zaten şöyle istiyorum ben: Muhafazakar demokratlar; Saadet, Yeniden Refah ve DEVA Partisi beraberce bir ittifak yapsınlar tek partiyle. Öbür tarafta da Milliyetçi Demokratlar bir ittifak yapıp; AK Parti-MHP gibi iki parti, tek çatı, tek blok... İki partiyle Türkiye genelinde seçime girmek ve burada 100'ün üzerinde çıkaracağımız milletvekiliyle kilit rol oynamak. Kim kazanırsa kazansın; bir, tek partili, tek adamlığın veyahut da parti devletini inşa etmek isteyenlere karşı 'Bir dakika' demek. Bu sistemin azizliğine karşı 'Bir dakika, biz panzehiriz, biz burada paratoneriz, biz burada deterjanız' demek; çıkacak kanunları millet lehine çıkartmak.

"İNŞALLAH GRUBUMUZU YAŞATIRIZ"

Veya kanun hükmünde kararnameleri veya kararnameleri veya uluslararası anlaşmaları; egemen güçlerle yaptığımız veya diğer devletlerle yaptığımız uluslararası anlaşmalarda da 'Bir dakika' diyebilmek. Ben bunu görmek istiyorum. Şeffaf olarak görmek istiyorum. Bununla ilgili diyebilmek ve Türkiye'nin 540 milyar dolar dış borcunun olduğu bir iklimde ve Avrupa'nın veya Amerika'nın bankalarından borç aldığınız bir iklimde, kredi aldığınız, İngiltere'den kredi aldığınız bir iklimde biz buna karşı bir blok oluşturmak. Yani bir dakika diyebilmek. Öyle Türkiye el-cüz-ü lâyetecezzâ bir devlettir. Yani parçalanamayan parçadır ve bin yıllık bir devlettir burası. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in devletidir diyebilmek. Bunu yapmak, bunun için gayret sarf etmek istiyoruz. Ben inanıyorum ki böyle bir iklim oluştururuz, inşallah grubumuzu yaşatırız."