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Selçuk'un geleceği için tüm partilerden ortak hareket - Son Dakika

Selçuk'un geleceği için tüm partilerden ortak hareket

22.06.2021 14:50
Selçuk'un geleceği için tüm partilerden ortak hareket, System.String[]

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in çağrısıyla ve Selçuk Belediye Meclis üyeleri, kentte faaliyet gösteren siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Selçuk'un yerel ekonomisi ve geleceği ile ilgili tarihi bir açıklama yapıldı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in çağrısıyla ve Selçuk Belediye Meclis üyeleri, kentte faaliyet gösteren siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Selçuk'un yerel ekonomisi ve geleceği ile ilgili tarihi bir açıklama yapıldı.

Basın açıklamasına Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri süreç ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler. Efes Selçuk için önemli bu konuda ortaya çıkan sonuç Selçuk için birlikte mücadele etmek oldu. Konu ile ilgili bazı katılımcıların görüş ve önerileri şöyle:

CHP İlçe Başkanı Mehmet Karanfil: "Efes Antik Kenti Selçuk'un ekonomisi için çok önemli. Bu anlamda diğer partilerle birlikte nerelere gidilmesi gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapalım."

AK Parti İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu: "Meselenin Selçuk olduğu nokta bizim için siyaset üstüdür. Bu noktada da bizler AK Parti İlçe Teşkilatı olarak üzerimize düşeni yapacağız. Buranın Selçuk'ta, Selçuk'lularda kalması gerekiyor."

MHP Selçuk İlçe Başkanı İbrahim Ali: "Biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim sorunumuzu en iyi şekilde biz çözeriz"

İyi Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Demirtaş: "Bu önemli konuda tüm teşkilatımızla üzerimize düşen her şeyi tüm parti teşkilatımızla yapacağız"

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sema Yeşilçimen konunun siyaset üzeri olduğunu belirterek; "Mecliste grubu olan hiçbir partinin bu konuyu siyasete alet etmeyeceğini biliyorum. Çabaları da görüyorum. Eğer biz birlik olursak bunların üzerinden gelebiliriz. Haklarımızı sonuna kadar arayalım" dedi.

Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu da, "Efes'in otopark sorunundan bir araya geldik. Her zaman kentimizin diğer sorunları için de bir araya gelelim. Eğer sorunlarımızı kendimiz çözemezsek elimizdeki değerleri de kaybederiz." diye konuştu.

Katılımcıların konuşmalarının ardından Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk'taki onlarca kurumun temsilcilerinin imzalayarak destek verdiği şu açıklamayı yaptı:

" Türkiye'nin kadim tarihe açılan kapısı olan turizm başkenti Selçuk'un temel gelir kaynağı turizmdir. 1970'lerden bu yana Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Efes Alt Kapı Otoparkı ve Efes Ören Yeri'nden elde edilen gelirler kentin kamusal hizmetleri için harcanmaktadır. Ayrıca yılda 3 milyona yakın turistin ziyaret ettiği bölge, kent esnafımızın ve yerel ekonomimizin de bel kemiğidir. Geçmiş dönemlerde belirlenen kira bedeli karşılığında gelirleri belediyemiz bütçesine aktarılan Efes Alt Kapı Otoparkı'nın işletilmesi, son dönemde kira bedeli ve cirodan yüzde 35 kesinti karşılığında Belediyemize bırakılmıştır. Bu dönem Aralık 2021 sonunda bitmektedir ve DÖSİM tarafından yeni bir ihale süreci planlanmaktadır.

Efes Ören Yeri girişinden belediyemize aktarılan pay ise yıllar içerisinde yüzde 40'tan önce yüzde 15'e, sonra da yüzde 5'e düşürülerek İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesine devredilmiş, ilçelerin nüfuslarına oranla dağıtılmaya başlanmış ve Selçuk Belediyesi bu adaletsiz dağıtım sonucunda 26. Sıradan pay hakkına sahip olabilmiştir. Temel gelir kaynağı turizm olan Selçuk Belediyesinin kamusal hizmetlerinin sürekliliği ve Selçuk'un başta esnaflar olmak üzere yerel ekonomisinin varlığı Efes Alt Kapı Otoparkı ve Efes Ören Yeri Girişi gelirlerinin kentimize bırakılmasına bağlıdır. Söz konusu gelirler ve işletme hakları elimizden alınırsa, ortada ne esnaf ne yerel ekonomi ne de bir Belediye hizmeti olanağı kalmayacaktır. Biz tüm Selçuk halkının tamamının yasal ve meşru temsilcileri olarak, Selçuk'un varlık koşulu olan bu gelirlerin kentimizin tüm kesimlerinin refah ve huzuruna harcanmasının vazgeçilemez bir hak ve zorunluluk olduğuna tüm aklımız ve kalbimizle inanmaktayız. Tüm yasal ve toplumsal düzlemlerde her ne pahasına kentimizin geleceğinin teminatı olan bu haklarımıza hep birlikte kararlılıkla sahip çıkacağımızı tüm Türkiye kamuoyuna bildiririz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kamu ve sivil kurumlarına ve temsilcilerine, kentimizin geleceğini savunduğumuz bu haklı mücadelemizde bize destek olmaya çağırıyoruz." - İZMİR

Selçuk'un geleceği için tüm partilerden ortak hareket
Selçuk'un geleceği için tüm partilerden ortak hareket
Selçuk'un geleceği için tüm partilerden ortak hareket

Filiz Ceritoğlu Sengel, Hisarcık, Selçuk, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuk'un geleceği için tüm partilerden ortak hareket - Son Dakika


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