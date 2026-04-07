Selçuklu’nun Yıldızları Ödüllendirildi

07.04.2026 11:31
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2025 yılında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda Konya’yı ve Türkiye’yi gururla temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri için “Selçuklu’nun Yıldızları Ödül Töreni” programı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, sporcu sayısı, branş çeşitliliği ve güçlü altyapısıyla adından söz ettirerek önemli başarılara imza atıyor. Konya’da spor alanındaki başarılarıyla dikkat çeken kulübün sporcuları 2025 yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde ederek hem şehri hem de Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Sporcular yıl boyunca farklı branşlarda gösterdikleri performanslarla 70 altın, 55 gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplamda 178 madalya kazandı. Selçuklu’nun başarılı sporcu ve antrenörleri için “Selçuklu’nun Yıldızları Ödül Töreni” düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda 12 farklı branşta mücadele eden 100 sporcu ödüllerini aldı.

“Hedefimiz olimpiyatlar”

Bu günün kendileri için gurur gecesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Elhamdülillah gurur duyuyorum, övünüyorum. Gençlerimiz için ne yapsak az, gençlerimize biz bir adım gittiğimiz zaman onlar bize yüz adım geliyor ve yüz adımlık başarılar elde ediyor. O yüzden inşallah gençlerimize, sporcularımıza en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu zamana kadar Selçuklumuzda spor kültürünün oluşmasına, ailelerimizin bize güven duymasına, sporcu gençlerimizin spora bu kadar yoğun ilgi göstermesine vesile olan tüm önceki dönem belediye başkanlarımıza, spor kulübü başkanlarımıza, yöneticilerimize, idarecilerimize, antrenörlerimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu başarı tesadüf değil. Bu başarı büyük bir emeğin, gayretin, fedakarlığın neticesi. Burada gördüğünüz onlarca sporcumuza ödüllerini verdik ve bunların içerisinde olimpiyat ikincimiz, Dünya şampiyonumuz, Avrupa şampiyonumuz, Dünya ikincimiz, üçüncümüz, Balkan şampiyonlarımız, Türkiye şampiyonlarımız var. Gençlerimiz bu ödülleri bileklerin hakkıyla alıyor. İnşallah artık bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlar. Yeni sporcu merkezimizle birlikte sporcularımızı çok daha nitelikli bir şekilde onların özellikle ilgi, yetenek, kabiliyetleri doğrultusunda yönlendireceğimiz bir planla, programla olimpiyatlara hazırlamak istiyoruz. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize verdiği çok büyük bir destek var. Onlarla yaptığımız işbirliği sayesinde inşallah sporcu merkezimizde gençlerimizi temelden itibaren hazırlayacağız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın olimpiyat hazırlık merkezlerine yetiştireceğiz. Oradan da inşallah Türkiyemizi, ülkemizi, şehrimizi, ilçemizi gururla temsil edecek olimpiyat sporcularımızı, şampiyonlarımızı yetiştireceğiz” diye konuştu.

Selçuklu’nun Yıldızları Ödül Töreni’ne Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan, Latif Selvi ve Hasan Ekici, Bölge İdare Mahkeme Başkanı Nazım Taha Koçak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yılmaz, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut , İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ve yönetimi, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, yıldız sporcular, aileleri ve antrenörleri katıldı.

Başarılı sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, program sporcular ile çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

