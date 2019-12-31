Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal, Burhaniye'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal, Burhaniye'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç kızın cesedinin bulunduğu evin sahibi olan A.B. (22) ile erkek arkadaşı S.D.'nin (23), olaydan sonra görüştükleri belirlenen  6 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edremit'in Gazicelal Mahallesi Hamdibey Caddesi 10 numaradaki apartmanda oturanlar, dün sabah 2'nci katta bulunan dairenin kapısının açık olduğunu görüp, polise haber verdi. Binaya gelen polis, içeri girdiğinde Selin Kartal'ı başından vurularak ölmüş halde buldu. Yapılan araştırmalar sonunda evde yaşadığı belirlenen A.B. ile genç kızın erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı. İkili ifadelerinde olayın şakalaşırken yaşandığını öne sürerken, A.B., şarjöründe  mermi olmadığını zannettiği tabancayı şaka amacıyla Selin Kartal'ın başına dayayıp, ateşlediğini anlattı.

Araştırmalarını genişleten polis ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, çevre sakinlerinin bilgisine başvurdu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda da kimlikleri belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların olay gecesi ve ertesi sabah sokak ile evi kontrol ettiklerini tespit etti. 8 şüpheli, bugün Edremit Adliyesi'ne sevk edilirken, polis, A.B.ve S.D.'nin olaydan sonra 6 kişiyle buluşarak, plan yapmış olmaları ihtimali üzerinde duruyor.

SELİN  BURHANİYE'DE DEFNEDİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Selin Kartal'ın cenazesi ise bugün ailesi tarafından alınarak Balıkesir'in Burhaniye ilçesine getirildi. Kartal'ın cenazesi, Bahçelievler Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Burhaniye Geriş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Balıkesir, Burhaniye, Edremit, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:12 Kaynak: DHA
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