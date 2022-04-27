Sendika ve meslek birliklerinden 1 Mayıs için ortak çağrı - Son Dakika

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde düzenlenecek mitinge katılma çağrısı yaptı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıya sendikalar ve meslek odalarının temsilcilerinin yanı sıra sanatçılar da katıldı.

Hazırlanan basın açıklamasını okuyan oyuncu Tilbe Saran, ekonomi, hukuk ve özgürlükler konusunda eleştirilerde bulunarak, "Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz. İşçiler, emekçiler, tüm sömürülenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var." diye konuştu.

1 Mayıs'ta Maltepe Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacaklarını belirten Saran, emekten, barıştan ve özgürlükten yana olan herkesi meydanlara davet ettiklerini söyledi.

Saran'ın ardından konuşan diğer oyuncular da vatandaşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde meydanlara davet etti.