Üye Girişi
Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek - Son Dakika

Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek

19.06.2021 12:40

A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, İsviçre karşılaşmasında kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sakatlığı olan Umut Meraş'nı yerine Mert Müldür'ün oynamasına kesin gözüyle bakılırken; Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman'ın da İsviçre maçında kulübede olma ihtimalinin kuvvetli olduğu öğrenildi.

EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı da kaybeden Türkiye, İsviçre'yi yenerek tur için bekleyişe geçecek. En iyi üçüncüler arasında yer alarak son 16'ya girmeyi hedefleyen takımda tüm planlar 3 puan üzerine yapılıyor. Şenol Güneş, İsviçre karşısında galibiyete ulaşmak adına ilk 11'de önemli değişikliklere imza atıp daha ofansif, saldırgan ve top tekniği yüksek bir ilk 11 sahaya sürmeyi düşünüyor.

HALİL DERVİŞOĞLU KANADA

Şenol Güneş'in, Galler maçının son bölümünde oyuna aldığı Halil Dervişoğlu'nun oyuna girdikten sonra kısa sürede ortaya koyduğu futbola olumlu not verdiği öğrenildi. İsviçre karşısında sol kanatta Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu'nun ilk 11'de yal alması bekleniyor. Galler maçında Merih'in yerine oynayan Kaan'ın da bu maçta kulübede ya da ön libero olarak başlaması bekleniyor. Stoperde Merih ya da Ozan Kabak, Çağlar'ın partneri olacak.

OZAN VE OKAY SINIFTA KALDI

Okay ve Ozan Tufan ikilisi, hem İtalya hem de Galler maçındaki performansları ile sınıfta kalırken, iki maçta da 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Şenol Güneş'in bu kez pas yüzdesi yüksek, üretken ve rakibi ısıran bir orta saha hattı oluşturmak istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Ozan ve Okay'ı bu kez yedek soyundurup İrfan Can, Taylan, Kaan ve Orkun arasında tercihini kullanacağı belirtildi.

RIDVAN YILMAZ DA KADROYA DAHİL OLUYOR

Sakat Umut Meraş İsviçre maçında forma giyemeyecek. Sol arka adalesinde 1 santim yırtık olan ve 1 hafta sahalardan uzak kalması gereken Umut Meraş'ın tedavisine hemen başlandı. İsviçre karşısında Umut'tan yararlanamayacak olan Şenol Güneş, sol bekte ise Mert Müldür'e görev verecek. Tecrübeli hocanın 2 kez tribüne çıkan Rıdvan Yılmaz'ı da maç kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek

Kenan Karaman, Mert Müldür, Şenol Güneş, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sıcaktan bitkin düşen kertenkeleye kapaktan böyle su içirdi! İnsanlık ölmemiş 12:46 Sıcaktan bitkin düşen kertenkeleye kapaktan böyle su içirdi! İnsanlık ölmemiş Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti 12:31 Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12:29 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı
Deniz'i öldüren HDP saldırganının, katliamdan 3 gün önce 12:07 Deniz'i öldüren HDP saldırganının, katliamdan 3 gün önce "Komünistim" diyerek binaya girdiği ortaya çıktı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı 12:00 Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı 11:38 UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın 11:18 Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı 10:53 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:50 Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?
12:42 Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti
12:40 Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek
12:31 Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti
12:29 Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı
12:29 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı
12:27 Rusya'da paraşütçüleri taşıyan uçak yere çakıldı: 9 ölü, 15 yaralı
11:59 Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı
11:57 F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı
11:38 UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı
Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?         
12:51
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti         
12:42
Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı         
12:30
Yaralı kadının yardım çığlıkları mahalleliyi sokağa döktü! Önce darbedildi, sonra aracın içinden sokağa atıldı Yaralı kadının yardım çığlıkları mahalleliyi sokağa döktü! Önce darbedildi, sonra aracın içinden sokağa atıldı         
12:08
Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar         
12:04
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı         
11:57
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak         
10:55
Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza         
10:51
Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor         
10:07
Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi         
09:32
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 13:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement